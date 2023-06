Sterftecijfer in Aalten boven landelijk gemiddelde

column Ergens moet een Achterhoek­se vlag liggen. Maar waar?

Het is op deze plek door andere columnisten wel beweerd: als een volk zijn vlag gaat aanbidden ligt het bloedvergieten op de loer. Die associatie had ik niet, toen ik vijf jaar geleden getuige was van de presentatie van de Achterhoekse vlag van Paul Heutinck uit Winterswijk.