Straf na stiekem filmen bloot gezin in zwembad; Aaltenaar (34) vrijgesproken van kinderporno

Afscheid van Graafschap clubicoon Herman Schutte: ‘Hij ritselde van alles voor de club’

Graafschap clubicoon Herman Schutte is niet meer. Hij overleed een week geleden. De man met de markante snor was meer dan vijftig jaar lang verbonden aan de Doetinchemse voetbalclub. Elke Achterhoeker kende dan ook de Doetinchemmer met het blauw-witte hart. Dat was duidelijk zichtbaar bij zijn afscheid in stadion De Vijverberg.