Alles wat je wil weten over Het Doetin­chems Manifest

Van een uit de kluiten gewassen feest in de Grutstraat naar een heus festival op de Bleek. Over welk feest gaat het? Het Doetinchems Manifest! Tijdens het Stadsfeest kun je dit jaar losgaan bij niet één, maar twee podia. Dit is alles wat je wil weten over het festival in Doetinchem.