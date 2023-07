Theo Taken wist alles van iedereen: ‘Ze noemden hem Het dagblad van Bredevoort’

Montfer­land wijst ontwikke­laars aan voor nieuwbouw zes patiowonin­gen in Zeddam

De bedrijven Two-B Vastgoed en Boerstal Bouw kopen het terrein naast de Roncallischool in Zeddam om er zes patiowoningen te bouwen. Zij waren als enige geïnteresseerd in de grond, die nu nog in eigendom is van de gemeente Montferland.