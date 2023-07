Twee gewonden bij ernstig ongeval in Aalten: trauma-arts mee in ambulance

Dit wordt het festival­weer voor de Zwarte Cross: ‘Fris in de nacht, dus tegen elkaar aan kruipen in de tent’

Waar moeten festivalgangers die naar de Zwarte Cross gaan komend weekend rekening mee houden qua weer? Moet de poncho mee of moeten er juist liters zonnebrandcrème worden ingeslagen? En hoe wordt het ’s nachts, in het tentje op de camping? ,,Kruip dan maar dicht tegen elkaar aan”, is de tip van de Achterhoekse weerman Gerrit Vossers.