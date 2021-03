75 jaar AD. Dat is ook een felicitatie aan lezers, volgers en kijkers

Minstens zo trots zijn we op ons verleden. Het Algemeen Dagblad bestaat op 29 april precies 75 jaar. Eigenlijk het eerste dagblad dat in die verzuilde tijd niet bij een maatschappelijke of godsdienstige stroming hoorde, er voor iedereen wilde zijn, neutraal maar niet saai, populair maar niet plat, met zijn verhalen vooral gericht op mensen. Dat laatste was nog echt niet gebruikelijk in de journalistiek. Geboren in Rotterdam, met een open blik op Nederland en de wereld. En sinds 2005 een combinatie van landelijke en regionale redacties, met ook nog eens liefde voor sport.



Komende week beginnen we met een dagelijkse serie verhalen over 75 jaar AD. Wie zijn wij, wat doen wij en waarom doen we ‘t bij het AD op deze manier? Het gaat over het verleden maar zeker ook over vandaag. Nu maken we nog steeds een krant, zoals in 1946. Maar het AD is ook een website (AD.nl) geworden, en app, nieuwsbrieven, video, live-uitzendingen vanuit onze eigen studio. Een modern nieuwsmedium met het hoogste aantal lezers en volgers als je het bereik van krant en online bij elkaar optelt.