Aangrijpende brieven uit de Hongerwinter: toen suikerbiet en bloembol een ‘delicatesse’ waren

In deze podcast spreekt presentator Thomas Brouwer met verslaggevers Davine Lambert en Bob van Huet over de bijzondere herinneringen aan de Hongerwinter. Van overleven in een NSB-gastgezin en het eten van bloembollen of een emmer vol voorntjes, tot de hongertochten in de extreme kou.



Morgen staat onze bijlage (Z) in het teken van de Hongerwinter. Daarin is een selectie van de brieven te lezen en nog meer brieven en video's vind je morgen op deze website bij /hongerwinter.



Luister Achter het Verhaal ook via Spotify of Apple Podcast.