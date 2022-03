AD Auto: al het nieuws over auto’s en mobiliteit

In het verkeer hebben we dagelijks te maken met auto’s en het gedrag van automobilisten. Wat zijn de beste nieuwe auto’s van dit moment? Is het tijd om de overstap te maken naar elektrisch rijden? En hoe zit het met verkeersveiligheid en het milieu? Op deze vragen, en nog veel meer, krijg je antwoord in het AD-domein Auto.

Bij het AD is er naast nieuws en sport ook aandacht voor wat we servicejournalistiek noemen. Dat is, de naam zegt het al, journalistiek die als service voor de lezer dient: antwoorden op vragen uit het dagelijks leven waar je als lezer echt iets aan hebt. Het AD werkt met acht verschillende aandachtsgebieden, die ook wel servicedomeinen worden genoemd: Auto, Geld, Gezin, Gezond, Koken & Eten, Tech, Werk en Wonen. Elk domein heeft een vaste redacteur. Voor AD Auto is dat Niek Schenk.

Voor wie is het AD-domein Auto?

Niek Schenk: ,,Eigenlijk voor iedereen. Anders dan andere automedia richten wij ons op het grote publiek en niet alleen op mensen die bovenmatig in auto’s geïnteresseerd zijn. Natuurlijk zijn zij ook welkom, maar onze publicaties zijn bedoeld voor werkelijk iedereen die met auto’s te maken krijgt. Daarom zijn ze ook interessant voor voetgangers, fietsers en ov-reizigers. Je komt auto’s en het gedrag van automobilisten immers overal tegen.

Waar vind je AD Auto? AD Auto vind je op de site en via de app van het AD. Op de homepage van AD.nl zie je in de bovenste horizontale menubalk alle servicedomeinen van het AD staan: Auto, Geld, Gezin, Gezond, Koken & Eten, Tech, Werk en Wonen. Klik je op Auto, dan kom je terecht op de pagina waar alle artikelen over dit onderwerp zijn verzameld. In de AD-app ga je in de onderste horizontale menubalk naar MENU. Klik in het scherm dat vervolgens verschijnt op Auto en je kunt al het nieuws over dit onderwerp lezen. Wij richten ons niet alleen op het product. Uiteraard berichten we over autonieuws, tests, design, ontwikkelingen in de industrie en op technologisch gebied. Maar tegelijkertijd belichten wij ook al het andere dat met auto’s te maken heeft: hoe mensen zich in of tegenover auto’s gedragen, verkeersveiligheid, het milieu, de economie, het politieke beleid rondom de auto, kortom echt alles.’’



Waarom past Auto goed binnen de AD-servicejournalistiek?

,,Omdat wij vanuit onze journalistieke achtergrond - deskundig, betrouwbaar, onafhankelijk - de bezoekers en lezers van dienst zijn met duiding, verdieping en concrete tips over hoe je als consument het beste met auto’s en autorijden om kunt gaan. We maken duidelijk wat er goed of niet goed is aan een bepaalde auto, we geven tips over hoe je de kosten van het autorijden in de hand houdt, hoe je beter gaat autorijden of hoe je je auto in topconditie houdt en hoe hij zijn waarde blijft behouden.’’

Welke grote en kleinere onderwerpen vind je zoal bij Auto?

,,We volgen de ontwikkelingen in autoland op de voet. De journalisten van ons redactieteam reizen het hele jaar door de wereld af om bij autofabrikanten in de keuken te kijken en om met de allernieuwste auto’s te rijden. We spreken de hoogste bazen van de automerken, maar ook ontwikkelingsingenieurs en designers. Vaak testen wij een auto al lang voordat hij in de showroom verschijnt. En verder al het andere dat ons opvalt. Dat kunnen ook gekke, leuke of trieste dingen zijn die mensen met auto’s meemaken.’’

Zijn er ook terugkerende rubrieken?

,,Elke week kunnen lezers vragen stellen aan onze autoredactie in de rubriek Vraag & Antwoord. Ook is er elke week een uitgebreide Autotest met een actueel model.’’

Welk artikel dat de afgelopen tijd veel is gelezen is echt kenmerkend voor Auto?

,,Onze best wel vernietigende test van de nieuwe Dacia Spring. Een goedkope elektrische auto, maar uit onze test bleek dat daarbij onverantwoord op de veiligheid is bezuinigd. Ook met andere eigenschappen, die je tegenwoordig minimaal mag verwachten in een auto, slaat deze Dacia de plank mis. Natuurlijk houden we bij een test altijd rekening met de prijs. Maar voor hetzelfde geld van deze Dacia koop je andere (weliswaar niet-elektrische) auto’s, die je veiliger én beter van A naar B brengen. Bezuinigen op veiligheid is een doodzonde. Het valt ons op dat andere automedia daar te gemakkelijk aan voorbijgaan.’’

Tot slot: heb je voor onze lezers nog een tip 3 voor het kopen of huren van een auto?

Tip 1: ,, Maak altijd een proefrit met de auto die je op het oog hebt. Vooral nu het online kopen oprukt en bijvoorbeeld leaserijders soms blindelings voor een auto kiezen alleen maar vanwege een lage bijtelling. Zowel bij een gebruikte als een nieuwe auto is zo’n uitgebreide proefrit echt heel belangrijk. Omdat hij kan voorkomen dat je je later zult ergeren aan de niet zo comfortabele zit, de onhandige bediening of de tegenvallende prestaties.’’

Tip 2: ,, Wil je in je vakantie een huurauto gebruiken? Reserveer dan altijd vooraf via een huurauto-makelaar, zoals SunnyCars.nl of HolidayAutos.com. Zij zoeken de beste deal bij een groot aantal verhuurders én zij kunnen je een all-inclusive tarief presenteren. Vooral dat laatste is belangrijk. Ik ken weinig branches die zo ondoorzichtig zijn als de autohuursector. Altijd weer worden mensen aan de balie geconfronteerd met extra’s op het gebied van verzekering, een extra bestuurder of wat dan ook. Met zo’n all-inclusive tarief heb je daar geen last van.’’

Tip 3: ,, Het enorme aanbod aan SUV’s doet vermoeden dat dit tegenwoordig de ideale auto is. Maar niets is minder waar. Sommige sedans of stationwagons bieden bijvoorbeeld meer bagageruimte. Natuurlijk, zo’n SUV ziet er stoer uit en je hebt goed zicht rondom, maar zijn hoogte leidt tot meer luchtweerstand en dus een hoger brandstofverbruik. Ook heeft hij een hoger gewicht en vaak grotere wielen, die eveneens onnodige extra kosten met zich meebrengen.’’

Even voorstellen: Niek Schenk Niek Schenk (1964) is al sinds 1988 het gezicht van de autoredactie van het AD. Hij studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht. Als autojournalist reist hij de wereld over om verslag te doen van alles wat er rondom de auto gebeurt en de ontwikkelingen en producten te duiden en te beoordelen. Bij AD Auto neemt hij wekelijks de rubriek met lezersvragen en vaak ook de autotest voor zijn rekening. Daarnaast stuurt hij het redactieteam aan dat verder bestaat uit onder anderen Erik Kouwenhoven en Roland Tameling.

Volledig scherm Niek Schenk, verslaggever AD Auto © Privébeeld