AD-verslaggever Jorina Haspels: ‘De handelaren zwijgen en zijn argwanend’

Jorina Haspels is politie- en justitieverslaggever bij AD Haagsche Courant. Ze draaide vorig jaar negen maanden mee in het landelijke onderzoeksteam van AD. In die tijd verzamelde ze in Nederland, Polen en Turkije informatie over de handel in nepkleding. Het resulteerde in zeven video-afleveringen.

Over haar fascinatie voor illegale mode zegt ze: ,,Realityster Michael van der Plas werd in Den Haag gearresteerd, omdat hij in nepmerkkleding zou handelen. Hij zou zijn handelswaar via Instagram aanprijzen. Toen ik me erin verdiepte, ging er een wereld voor mij open. In coronatijd nam de onlineverkoop van nagemaakte merkkleding een vlucht, zeker toen kledingwinkels dicht moesten. Ik verbaasde me enorm over wat er allemaal te koop werd aangeboden. Je kon livestreams volgen en meteen bestellen. Ik dacht: hoe kan dat nou? Het is verboden. Maar je klikt op wat linkjes of belt een 06-nummer en je krijgt je pakketje via tussenhandelaren thuisbezorgd.’’

Wie is Jorina Haspels? AD-journalist sinds: 2009

Aandachtsgebied: politie en justitie bij AD Haagsche Courant

Kun je kennen van: de podcastserie Biblebelt, Twitter

Studeerde: aan de Evangelische School voor de Journalistiek

Journalistiek mooiste project: op uitnodiging van de woningcorporatie vijf weken wonen in een Haagse multiculturele wijk (Transvaal) en over de bewoners schrijven.

Guilty pleasure: ‘Elke maand koop ik toch weer nieuwe kleding. Terwijl mijn kast vol ligt en ik het eigenlijk slecht voor het milieu vind.’

Black Bananas

Haspels beet zich erin vast. Om te zien hoe het wereldje in elkaar stak, bestelde ze online illegaal gekopieerde T-shirts van Dsquared2 en Palm Angels, een neptrui van Prada en gefakete Black Bananas-sportkleding. ,,Ik heb een paar honderd euro uitgegeven. Je bestelt bijvoorbeeld een namaakshirt van Palm Angels en maakt op een Duits bankrekeningnummer 70 euro over. In de winkel betaal je daar 200 euro of meer voor. FedEx brengt je pakketje netjes thuis. Je krijgt natuurlijk nergens een bon bij.’’

Quote In Rijswijk kreeg ik telefo­nisch aanwijzin­gen waar ik heen moest. Ter plekke moest ik aankloppen bij een pand met een rolluik ervoor Zodra het om producten in Nederland ging, gaf Haspels aan dat ze de bestelling zelf kwam ophalen. ,,Ik ben in schimmige zaakjes terechtgekomen. In Rijswijk kreeg ik bijvoorbeeld wel een buurt door maar geen adres. Aangekomen in die buurt kreeg ik telefonisch aanwijzingen door waar ik heen moest. Ter plekke aangekomen moest ik aankloppen bij een pand met een rolluik ervoor. In Amsterdam haalde een anoniem gebleven man me op en bracht me naar een gebouw op een industrieterrein.’’

Haspels deed haar werk zonder zich bekend te maken als journalist. Onderzoeksjournalisten maken weleens van die mogelijkheid gebruik om in moeilijk toegankelijke milieus binnen te komen - dat is toegestaan. Ze ontmoette uitsluitend mannelijke tussenhandelaren. Meestal zwijgzaam, ontwijkend en argwanend. Haspels: ,,Als vrouw van 47 viel ik uit de toon. Het zijn vooral jongemannen die nepkleding kopen. Daarom zei ik vaak dat de bestelling voor mijn zoon was.’’

Naar Polen

De aankopen gingen de AD-journalist niet ver genoeg: ze wilde het spoor naar de bron volgen. In een strafzaak tegen een opgepakte tussenhandelaar lekte een adres uit van een leverancier uit Polen. Het AD huurde een onafhankelijke privédetective in met wie Haspels en cameravrouw Davine Lambert naar Łódź reisden. In aflevering 3 van de videoserie De schimmige wereld van de nepmerkkleding is te zien wie ze daar aantreffen. Haspels weet inmiddels dat de grote handelaren zich goed weten te verbergen. Dat is niet zo gek, want ze wassen hun geld wit en ontduiken de belasting. Sommigen steken hun inkomsten ook in andere vormen van criminaliteit. ,,De aanslagplegers van Charlie Hebdo in 2015 blijken hun wapenaankopen ook te hebben gefinancierd met de verkoop van nepkleding’’, zegt ze.

Jorina Haspels, cameravrouw Davine Lambert en de privédetective vertrokken ook naar Istanboel. ,,Het walhalla van namaakfabrikanten.’’ Ze bezochten er vier productielocaties. Bij sommigen lag de illegaal gekopieerde kleding open en bloot uitgestald voor de winkel. Onder het mom dat ze een ‘handeltje wilden beginnen’, mochten ze binnen filmen. Vindt ze dat ethisch juist? ,,Ik heb daar geen problemen mee zolang je er misstanden mee aan de kaak stelt. Je kunt alleen op deze manier aantonen dat er strafbare handelingen plaatsvinden’’, zegt ze. Het AD heeft van tevoren juridisch advies ingewonnen over wat journalistiek mag en wat niet mag.

Bekijk hieronder onze vierdelige videoserie: verslaggever Jorina Haspels bezocht undercover ateliers – tot in Turkije – waar nepmerkkleding wordt geproduceerd....

