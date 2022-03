AD Werk: zó haal je meer uit je werk en uit jezelf

Bij het AD is er naast nieuws en sport ook aandacht voor wat we servicejournalistiek noemen. Dat is, de naam zegt het al, journalistiek die als service voor de lezer dient: antwoorden op vragen uit het dagelijks leven waar je als lezer echt iets aan hebt. Het AD werkt met acht verschillende aandachtsgebieden, die ook wel servicedomeinen worden genoemd: Auto, Geld, Gezin, Gezond, Koken & Eten, Tech, Werk en Wonen. Elk domein heeft een vaste redacteur. Voor AD Werk is dat Priscilla van Agteren.

Voor wie is het AD-domein Werk?

Waar vind je AD Werk?

AD Werk vind je op de site en via de app van het AD. Op de homepage van AD.nl zie je in de bovenste horizontale menubalk alle servicedomeinen van het AD staan: Auto, Geld, Gezin, Gezond, Koken & Eten, Tech, Werk en Wonen. Klik je op Werk, dan kom je terecht op de pagina waar alle artikelen over dit onderwerp zijn verzameld. In de AD-app ga je in de onderste horizontale menubalk naar MENU. Klik in het scherm dat vervolgens verschijnt op Werk en je kunt al het nieuws over dit onderwerp lezen. Priscilla van Agteren: ,,Voor velen onder ons geldt dat het grootste deel van onze tijd opgaat aan werken. Dan kun je maar beter zorgen dat je die uren zo nuttig en aangenaam mogelijk besteedt. Daar willen wij lezers bij helpen.’’

Waarom past Werk goed binnen de AD-servicejournalistiek?

,,Werk is voor de meeste mensen niet ‘iets wat ze doen om de dag door te komen’. Ons werk is persoonlijk en maakt deel uit van wie we zijn. Met een mix van nieuws, tips en persoonlijke verhalen hopen we lezers te inspireren om meer uit hun werk en uit zichzelf te halen.’’

Welke grote en kleinere onderwerpen vind je zoal bij Werk?

,,We schrijven over het ‘grote’ nieuws op de arbeidsmarkt: de impact van corona op werkenden, het groeiende personeelstekort, de digitalisering van ons werk en de invloed van werken op onze gezondheid en ons mentale welzijn. Tegelijkertijd kun je bij ons ook terecht voor advies als je gaat (video)solliciteren, tips over de omgang met een lastige collega, de manier om je vakantiedagen in 2022 optimaal te benutten en verhalen over mensen die een bijzondere carrièreswitch hebben gemaakt.’’

Zijn er ook terugkerende rubrieken?

,,We hebben wekelijkse columns van psychologen Thijs Launspach (over werk en mentale gezondheid) en Chantal van der Leest (onze gedragingen op het werk verklaard vanuit de wetenschap). In de rubriek Salaris vragen we deelnemers de hemd van het lijf over hun inkomen en hoe blij ze daarmee zijn. En in Wat doet een... vertelt iemand over zijn of haar beroep: wat houdt het werk precies in, wat is er leuk aan en wat is soms lastig?’’

Welk artikel dat de afgelopen tijd veel is gelezen is echt kenmerkend voor Werk?

,,Nu we al maanden horen over de oplopende personeelstekorten en werkgevers die vechten om nieuw personeel, lijken de banen voor het oprapen te liggen. Is het slim om nu van baan te wisselen? En wanneer is het misschien niet zo’n goed idee? Zo kwamen we op het artikel Waarom je wel/niet van baan moet wisselen in 2022.’’

Tot slot: heb je voor onze lezers tips om tot meer werkgeluk te komen?

,,Het advies dat de experts geven in onze verhalen testen we graag zelf uit op de redactie. Dit zijn drie simpele tips die je vandaag nog kunt toepassen voor een beetje meer werkgeluk:



1. Neem pauzes, ook als je thuiswerkt. Altijd maar door blijven gaan is verleidelijk, maar neem ook af en toe afstand van je werk. Je voelt je minder gestrest en houdt beter overzicht over je taken én over hoeveel je al gedaan hebt. Ga bijvoorbeeld een rondje wandelen.



2. Bel eens een collega op. En praat eens over iets anders dan werk! Ons werk is steeds meer gaan draaien om efficiëntie, maar ‘echt’ contact met je collega’s is waardevol en kan zelfs de grootste baaldag draaglijk maken.



3. Vier je successen. We zijn gewend ons te richten op negatieve dingen: ‘dit ging niet goed, dat moet de volgende keer beter’. Maar vergeet niet stil te staan bij wat je wél al bereikt hebt. Moeilijk? Maak er een oefening van: geef jezelf de opdracht om aan het einde van de werkweek één ding te noemen waar je trots op bent of waar je blij van werd.’’

Even voorstellen: Priscilla van Agteren

Priscilla van Agteren (1990) studeerde Engelse Taal en Cultuur en Translation Studies aan de Universiteit Leiden. Met de postdoctorale opleiding PDOJ schoolde ze zich om naar de journalistiek. In 2017 begon ze als freelancer te schrijven voor het nieuw opgerichte AD Werkt. Nu is ze redacteur Werk en Ondernemen bij de redactie servicejournalistiek.

