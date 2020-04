Angela de Jong houdt van humor op tv: ‘Ik ben in die zin hartstikke doorsnee’

Net als veel mensen zit je momenteel met het hele gezin thuis. Is het vechten om de afstandsbediening?

,,Nee, in dat opzicht is niet veel veranderd. Ik kijk altijd tv vanaf de bank in de woonkamer. Mijn twee pubers zijn vooral grootgebruikers van YouTube. Alleen de jongste vindt het niet altijd leuk als ik om vijf uur ’s middags wil overschakelen van Netflix naar bijvoorbeeld NPO1. Ik mis het wel heel erg om op de redactie mijn stukkie te tikken. Normaal ga ik twee of drie keer per week naar de krant.”

Paspoort

Angela de Jong (1976) schrijft sinds 2005 voor het AD. Tussen 2012 en 2017 was ze chef van de redactie Media & Cultuur. Van dinsdag t/m zaterdag schrijft ze al tien jaar de column ‘Angela kijkt TV’.

Kun jij nog een viroloog aan een talkshowtafel zien zitten zonder weg te zappen?

,,Soms moet ik wel zuchten als ik voor de zoveelste keer Ab Osterhaus, Ann Vossen of Marion Koopmans voorbij zie komen. Tegelijkertijd snap ik als journalist heus wel dat corona het onderwerp is waar talkshowredacties het over willen hebben. En zelfs wanneer het er niet over gaat, word je steeds geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. De lege tribunes bij alle praatprogramma’s, de plexiglas schotjes bij Dit Was het Nieuws, de zwarte handsschoentjes bij Met het Mes op Tafel. En andersom werkt het ook door. Bij de herhaling van The Passion viel me hoe dicht mensen een jaar geleden bij elkaar stond. En hoe de Jezus van dienst vol in het gezicht van Judas stond te zingen.”

De Nacht van Sonja Barend

Uit NPO-onderzoek bleek vorige week dat kijkers in deze tijden behoefte hebben aan humor op tv. Herkenbaar?

,,Ja, ik ben in die zin hartstikke doorsnee: ik wil informatie – het liefst eenduidige informatie – en daarna afleiding. Zeker in de eerste weken van thuisisolatie moest ik na twee talkshows bomvol coronanieuws even een oude aflevering van Friends kijken voordat ik naar bed ging. Ik maak me wel zorgen hoe deze crisis op de lange termijn de programmering gaat beïnvloeden. De dramaseries die in het najaar op de buis moeten verschijnen, hadden nu opgenomen moeten worden, maar alles ligt stil. Gelukkig zie ik ook binnen het coronathema bijzondere programma’s ontstaan. Frontberichten bijvoorbeeld, waarin ondermeer ic-artsen met hun mobiele telefoon verslag doen vanuit het ziekenhuis. Of Nietalleen.nl, waarin mensen elkaar door de crisis heen helpen met soeppannen of knutselspullen voor verstandelijk gehandicapten. In principe is het een programmaatje van niets – aan elkaar gepraat door Bert van Leeuwen vanuit zijn woonkamer – maar dat kleine, dat lieve hebben we in deze tijd hard nodig.”

Ben jij de laatste weken anders naar je eigen baan als tv-columnist gaan kijken?

,,Als je mensen op de ic ziet knokken, denkt volgens mij iedereen: wat draag ík eigenlijk bij aan de maatschappij? Als journalist behoor ik officieel tot de vitale beroepen, maar ik zou het aanmatigend vinden om als tv-columnist mijn kinderen naar de schoolopvang te brengen. Mijn man en ik redden het ook prima door afwisselend te werken. Tegelijkertijd zitten juist deze periode heel veel kijkers voor de tv en voorzien mijn columns in een behoefte. Aan de onderwerpkeuze is weinig veranderd. Ik schrijf over wat mij het meeste raakt op tv, of dat nou in positieve of negatieve zin is. De ene dag is dat iets dat met de coronacrisis te maken heeft, de andere dag ben ik juist blij als het even over iets anders gaat.”

In hoeverre kun je tijdens deze crisis nog je netwerk in Hilversum onderhouden?

,,Er gaat veel meer via de app en de telefoon, maar nog steeds kom ik over de vloer bij tv-en radioprogramma’s. Dat gaat alleen echt wel heel anders nu. Het begint al bij de visagistes, die met mondkapjes en schorten zijn ingepakt alsof ze de IC op moeten en van afstand aanwijzingen aan je geven. In de studio gelden ook ineens afspraken over verplichte looprichtingen. En er is na de opnames geen nazit meer. Het loopt allemaal best nog door, zij het met dit soort aanpassingen.”