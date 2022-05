Bij AD Gezin draait alles om kinderen (en hoe je ze opvoedt)

Van zwangerschap en geboorte tot en met puberproblemen: in het AD-domein Gezin belichten we alles wat met kinderen en opvoeden te maken heeft. Tips, persoonlijke verhalen en achtergronden bij het nieuws voor iedereen die een actieve rol speelt in het leven van een kind.

Bij het AD is er naast nieuws en sport ook aandacht voor wat we servicejournalistiek noemen. Dat is, de naam zegt het al, journalistiek die als service voor de lezer dient: antwoorden op vragen uit het dagelijks leven waar je als lezer echt iets aan hebt. Het AD werkt met acht verschillende aandachtsgebieden, die ook wel servicedomeinen worden genoemd: Auto, Geld, Gezin, Gezond, Koken & Eten, Tech, Werk en Wonen. Elk domein heeft een vaste redacteur. Voor AD Gezin is dat Elise Vermeeren.

Voor wie is het AD-domein Gezin?

Waar vind je AD Gezin?

AD Gezin vind je op de site en via de app van het AD. Op de homepage van AD.nl zie je in de bovenste horizontale menubalk alle servicedomeinen van het AD staan: Auto, Geld, Gezin, Gezond, Koken & Eten, Tech, Werk en Wonen. Klik je op Gezin, dan kom je terecht op de pagina waar alle artikelen over dit onderwerp zijn verzameld. In de AD-app heeft Gezin geen eigen sectie, de artikelen maken deel uit van het reguliere nieuwsaanbod. Elise Vermeeren: ,,Voor vaders, moeders, mensen die een gezin vormen op welke manier dan ook, ooms, tantes, verzorgers, mensen met een kinderwens, opa’s, oma’s: iedereen met een actieve rol in het leven van een kind. Dat is onze doelgroep, maar uiteindelijk is het een domein dat voor iedereen relevant is. Toen de scholen sloten vanwege corona wilde iedereen weten wat dat voor effect zou hebben op onze samenleving. En de persoonlijke verhalen over zieke kinderen, ouderverstoting, genezen kinderen of wonderlijke zwangerschappen laten niemand onberoerd.’’

Waarom past Gezin goed binnen de AD-servicejournalistiek?

,,Een kind opvoeden vereist denkwerk, maar is ook vooral praktisch. Je bent er dag en nacht mee bezig. In ons domein vind je tips over hoe je luizen uitkamt en wat je moet doen als je kind onderweg steeds moet plassen. Maar ook wat een psycholoog zegt over het piercen van baby-oortjes, hoe je met je kind praat over de oorlog in Oekraïne en wat een kind over zijn prikangst heen kan helpen als er een vaccinatie moet worden gezet.’’

Welke grote en kleinere onderwerpen vind je zoal bij Gezin?

,,We brengen verhalen over het allereerste begin van een gezin tot en met puberproblemen. Grotere onderwerpen zijn vooral de achtergronden bij het nieuws. Wat heb je eraan dat de kinderopvang straks gratis wordt? Hoe zit het met coronababy’s tijdens de pandemie? En dat uitgebreide vaderschapsverlof: hoe ervaren vaders die extra weken met hun pasgeboren baby die ze anders hadden moeten missen?’’

Zijn er ook terugkerende rubrieken?

,,In Vraag de Vroedvrouw licht verloskundige Margot van Dijk thema’s uit haar vak uit. Bijvoorbeeld wat het effect is van het ‘gouden uurtje’, of je wel goed kunt baren als je te dik bent (spoiler: ja) of hoe het krijgen van een miskraam kan verlopen. Andere rubrieken zijn Goed Opgevoed, waarbij ouders hun vraag laten beantwoorden door een expert, en Moedermisère waarin we onverwachte ongemakken en problemen in de postpartumtijd belichten. En de column van Roel Abraham, vader van zes kinderen. Hij beschrijft elke twee weken hoe het eraan toegaat in een gezin met zes kinderen van 6 tot en met 18 jaar.’’

Welk artikel dat de afgelopen tijd veel is gelezen is echt kenmerkend voor Gezin?

,,Na de Boos-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice riep iedereen: ‘Educate your sons’. Leuke slogan, maar hoe doe je dat dan? Hier lees je elf praktische tips, waaronder deze: dwing je kind niet om die ene oom toch een kus te geven als je merkt dat een kind dat niet wil, zo laat je zien dat een kind zijn eigen grenzen mag respecteren.’’

Tot slot: heb je voor onze lezers nog drie tips die te maken hebben met kinderen en opvoeden?

,,Bij twijfel: knuffel je kind. Onderzoek wijst uit dat het invloed heeft op het IQ van je kind, stress verlaagt en de hechting bevordert. Het kinderbrein groeit snel en knuffelen stimuleert die groei, in het bijzonder de ontwikkeling van het emotionele brein. Als je het als ouder even niet meer weet, kun je altijd terug naar die basis: je kind vasthouden.’’



,,‘Waarom hebben jullie eigenlijk nog geen kinderen?’ In de interviews die we houden met mensen in een fertiliteitstraject, stellen die twijfelen, mensen zonder partner of vrouwen die een miskraam kregen, horen we bijna altijd: stel die vraag niet zomaar, want dat is pijnlijk. Of simpelweg vervelend om je steeds weer te moeten verantwoorden. Niet doen dus.’’



,,Onze verhalen over realistische moederlichamen worden enorm goed gelezen. Daarom nog eens de reminder van Anna Jacobs die Ode aan het Moederlijf startte op sociale media. Het is normaal dat je na een zwangerschap niet in je spijkerbroek past, los vel hebt of tijgerstrepen. En ook dat dit zo blijft. Na de bevalling wordt de buik zo snel mogelijk weggemoffeld en trekt iedereen corrigerende kleding aan, maar waarom?’’

Elise Vermeeren studeerde Journalistiek en liep stage bij het NIW, Het Parool en de Volkskrant. Ze werkte een aantal jaar als freelance journalist, als ondertitelaar bij Redactie 888, en vanaf 2017 als redacteur Economie bij NU.nl. In 2019 werd ze verantwoordelijk voor een vijftal wisselkaternen op NU.nl, die sinds begin 2021 onderdeel vormen van de redactie servicejournalistiek van DPG Media. Daar is ze nu redacteur Gezin. In april 2021 werd haar dochtertje geboren: een bron van inspiratie!

Volledig scherm Verslaggever Gezin, Elise Vermeeren © Privéfoto