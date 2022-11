Voetbaljournalist Sjoerd Mossou in Qatar: ‘Van Gaal doet eigenlijk altijd wat hem wordt gevraagd’

Dit is alweer je vijfde WK, wat betekent dat voor jou?

,,Het WK is voor voetbaljournalisten wat het Songfestival voor showredacteuren is, of Prinsjesdag voor politiek verslaggevers, toch wel een hoogtepunt. Ik leef met mijn collega’s zes weken in een soort tunnel, altijd op zoek naar nieuws en verhalen. In die tijd zie ik ze meer dan dat ik mijn vrouw zou zien. Het is intensief, ook omdat je geen dag vrij bent. Dat hoort erbij.

We zijn op elkaar aangewezen. Je ziet onder sportjournalisten nogal eens een soort groepsvorming: om maar in de gaten te kunnen houden wat de concurrentie doet en schrijft. Dat mag hoor, maar wij proberen dat niet te doen. Het AD kiest zijn eigen koers, zeker op een groot toernooi.’’

Hoe denk je dat Nederland het toernooi beleeft?

,,Ik verwacht geen gebruikelijke Oranjegekte in ons land, de beleving wordt anders. Dat zie je ook aan de manier waarop sponsors erop reageren. Als we de eerste wedstrijden winnen dan verwacht ik een bescheiden polonaise, maar als we verliezen zullen mensen roepen: zie je wel, we hadden nooit naar dit WK moeten gaan.

Ook al is Qatar geen voetballand en staan de mensenrechten ter discussie, ook al zijn de temperaturen hoog en is er verder niets in het land te beleven, ik verwacht wel een goed georganiseerd evenement. Ik denk dat we ver kunnen komen, omdat er een goede bondscoach staat, het Nederlands elftal gunstig heeft geloot en de opstelling helder is.’’

Volg je de mensenrechtendiscussie?

,,Die discussie zal als een deken over dit WK liggen, en logisch ook. Dat maakt dit toernooi ook tot een journalistieke uitdaging. Je kunt klem komen te zitten tussen de analyse dat er geweldig wordt gevoetbald en het besef dat mensen hebben geleden om dit kampioenschap mogelijk te maken. Voor mij als journalist is het wel een non-discussie of ik wel of niet naar Qatar had moeten afreizen. Het is mijn werk. Dit wereldkampioenschap had beter in elk ander land gehouden kunnen worden dan in Qatar, maar het is wel bijzonder, door de complexe maatschappelijke en politieke context. Uiteraard doen wij daar verslag van, kritisch.’’

Vond jij Qatar een logische keuze?

,,Nee, integendeel. Qatar was in 2010 het land dat het meest wilde betalen om het wereldkampioenschap 2022 binnen te halen. Hoe dat gegaan is, is zo fout als wat. De procedure is sindsdien ook veranderd: tot dat jaar bepaalden 22 oude mannen in een achterkamertje naar welk land het WK ging. Zestien van hen zijn verdacht of geschorst geweest vanwege fraude en corruptie. Tegenwoordig stemmen alle bij de FIFA-aangesloten bonden mee en dat maakt het proces democratisch en transparant. Dat er ook eens een wereldkampioenschap in het Midden-Oosten zou plaatsvinden, is logisch. Al zou het beter zijn geweest als bijvoorbeeld de voetballanden Egypte en Marokko dat hadden georganiseerd.’’

Dit is het eerste WK in een Arabisch land. Verwacht je problemen voor de fans?

,,Het is ongetwijfeld allemaal goed georganiseerd, want Qatar wil goede sier maken. Daartoe wordt er een façade opgetrokken. Of de fans problemen krijgen? Zij volgen een vaste route van de metro naar het stadion en terug. Ik denk niet dat veel mensen zich daarbuiten begeven. Zo gaat het op alle grote sporttoernooien, er wordt een soort schijnwereld gecreëerd: in Moskou waande je je op een groot internationaal volksfeest zodra je de metro uit stapte. Als journalist is het belangrijk om er kritisch naar te blijven kijken.’’

Wat doet een sportjournalist de hele dag op zo’n toernooi?

,,Normaal gesproken volg je met andere binnen- en buitenlandse journalisten de trainingen van het Nederlands elftal. Na afloop staat één van de spelers, en soms is dat de bondscoach zelf, je te woord. Daarnaast is het vooral een kwestie van observeren en betrouwbare informatie proberen te krijgen. Er ontstaat een ritme van trainingen volgen, reizen naar de stad waar gespeeld wordt, de wedstrijd en de nagalm ervan verslaan en dat telkens opnieuw. Bij de wereldkampioenschappen in Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland legde je enorme afstanden af; je was voortdurend onderweg. Zo ongeveer het enige voordeel van een WK in Qatar is dat alle locaties op ongeveer 30 kilometer afstand van elkaar af liggen. We kunnen dit keer rustig drie wedstrijden op één dag bekijken, dat is prettig.’’

Je collega’s Mikos Gouka en Johan Inan schrijven de wedstrijdverslagen, Sander van Mersbergen let op de sociaal-politieke context. Wat maak jij dan in Qatar?

,,Ik maak elke ochtend na het ontbijt een videoverslag, een soort Oranje-update. Ik schrijf dagelijks een column en met Hidde van Warmerdam zorg ik voor Panenka, onze online-voetbalshow. Na afloop van een Oranje-wedstrijd maken we een podcast. We wachten tot het ergste lawaai in het stadion is weggeëbd en gaan dan meteen aan de slag. Verder heb ik door het tijdsverschil met Qatar overdag wat ruimte om in de context van het evenement verhalen te schrijven.’’

Hoe veel tijd heeft een wedstrijdverslaggever eigenlijk om zijn artikel te schrijven?

,,Als het eindsignaal van de wedstrijd gaat, stuur je je kopij al door. Dat doen we bij de Champions League ook zo. Het verslag moet online, de krant moet naar de drukker. Hoe je dat doet? In de rust tik ik alvast een deel, het middenblok van het verslag. In de eerste twintig minuten van de tweede helft kijk ik welke kant de wedstrijd uitgaat om de toon van m’n artikel te bepalen. Dan heb ik de resterende 25 minuten om het af te maken.

Ik schrijf eerst het slot en pas op het laatst het begin van mijn verhaal: als er nog een doelpunt valt, verwerk ik dat daar. Aan het geluid van het publiek hoor ik of er wat gebeurt op het veld. Dit werk kan stressvol zijn. Het is echt een ambacht, een kwestie van oefenen.’’

Je bent niet alleen met collega’s op stap, je hebt ook wekenlang met Van Gaal te maken. Hoe is dat?

,,Van Gaal geeft je altijd een verhaal met inhoud. Met andere bondscoaches is dat weleens anders. Dan heb je weinig of niets om over te schrijven en kan het een worsteling worden. Van Gaal praat ook graag over zijn opstelling, over randzaken of gedetailleerd over tactiek. Voor journalisten is dat geweldig. En op persconferenties doet hij eigenlijk altijd wat hem wordt gevraagd. Na een serieuze vraag van een Britse journalist kan een volgende vraag van een verslaggever luiden: zou je de Koreanen fijne kerstmis willen wensen? Dat doet hij. Vergis je niet: Van Gaal kan ook heel grappig zijn.’’

Wie wint het WK?

,,Ik hoop, even los van Oranje, Argentinië.’’