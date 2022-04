Chef Mezza en Zo Sara van Gorp: Mezza is een feestje, maar de inhoud mag ook best schuren

Privé: is single en woont de helft van de tijd met haar twee zoons van 7 en 12 jaar

Geboren in: Tilburg en voelt zich nog altijd een Brabantse in haar woonplaats Amsterdam.

Is in de media gegaan: omdat zij supernieuwsgierig is naar mensen.

Guilty pleasure: luisteren naar keiharde discomuziek van Diana Ross en Spargo. Nog steeds Boer zoekt vrouw op tv, al valt ze er vaak bij in slaap. En kermissen, vooral de botsauto’s met haar jongens, ieder in een wagen.

Toekomstdroom: zij is niet van de lange termijn en gaat elke dag vol enthousiasme aan de slag. Het medialandschap is in ontwikkeling en dat boeit haar enorm.