Coördinator Maarten van Ast (35) over liveblogs: ‘We vertellen eerlijk wat we wel en niet weten’

LiveblogsTot de best gelezen artikelen op AD.nl behoren de liveblogs. Daarin krijgen lezers à la minute verslag van hoe een gebeurtenis zich ontwikkelt. Maar omdat het nieuws zo snel online wordt gezet, moet de redactie ook weleens melden: ‘dit is wat we tot nu toe weten’.

Wordt er een liveblog aangeboden dan weet je als lezer dat er iets gaande is in Nederland of in de wereld. En dat ‘iets’ kan een nieuwswaardige gebeurtenis zijn die zich in hoog tempo afspeelt. Om de haverklap voegen journalisten de laatste ontwikkelingen toe. Zelfs als dat midden in de nacht is. Als lezer blijf je dus goed op de hoogte dankzij de begrijpelijke en chronologische manier van vertellen. Zo’n logboek maakt AD bijvoorbeeld bij de verkiezingen, een oorlog of aanslag, maar ook bij het songfestival, extreme sneeuwval en de wedstrijden van Max Verstappen.

Er zijn verschillende soorten liveblogs die in verschillende behoeften voorzien, zegt coördinator online Maarten van Ast (35). Hij is medeverantwoordelijk voor de samenstelling van het nieuws en de verhalen op AD.nl. ,,Sommige blogs worden van minuut tot minuut aangevuld, of nog sneller, zoals die bij belangrijke voetbalwedstrijden. Dat is voor mensen die de televisie niet kunnen aanzetten of met één oog kijken en met het andere onze website in de gaten houden.’’

Snel schakelen

Quote Ook de sfeer en emoties zijn belangrijk in een liveblog over een politiek debat Maarten van Ast Naast het ‘sportlogboek’ is er ook de supersnelle variant voor een debat, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. ,,In zo’n liveblog beschrijven we niet alleen wat er gebeurt, maar spelen ook de sfeer, de emoties en de uitspraken van parlementariërs een rol. In het liveblog ontvouwt een politieke woordenstrijd zich dus vlak voor de ogen van de lezer’’, aldus Van Ast.

Verslaggevers die live verslag doen van een Tweede Kamerdebat, werken met een enorme focus. ,,Zo’n debat gaat ontzettend snel terwijl jij steeds updates moet tikken. Wil je een parlementariër citeren dan moet je woordelijk kunnen opschrijven wat diegene heeft gezegd. Je hebt ook veel kennis van zaken nodig: je moet de achtergronden en bijzonderheden van een dossier paraat hebben, zodat je het overzicht houdt. En je moet snel kunnen schakelen, bijvoorbeeld door de lezer te bedienen van linkjes naar extra achtergrondverhalen.’’

Er is nog een derde type blog op AD.nl, een overzichtsblog van een langlopende crisis of gebeurtenis, zoals de al maanden durende oorlog in Oekraïne. De updates volgen elkaar inmiddels al wat minder snel op dan in het begin van de Russische inval. ,,Je zou het nu een slowblog kunnen gaan noemen’’, zegt Van Ast. ,,Maar nog steeds vormt dit liveblog de ruggengraat van het dossier dat we over deze oorlog hebben samengesteld.’’

Prettige vertelvorm

Bij nieuwe, onverwachte gebeurtenissen, zoals een tragisch ongeval of de vermissing van een kind, staat de redactie elke keer weer voor de keuze: wel of niet een live logboek beginnen? ,,Als we denken dat een gebeurtenis lang gaat duren en veel mensen in de greep houdt dan is een liveblog een prettige vertelvorm voor nieuws’’, zegt Maarten van Ast. Ook als een situatie nog onoverzichtelijk is of als nieuwsberichten niet officieel zijn bevestigd heeft een liveblog voordelen. ,,We kunnen gewoon eerlijk melden: ‘dit weten we tot nu toe’. Of: ‘dit verhaal doet de ronde, maar is nog niet bevestigd’. Zo blijven we transparant in wat we brengen. Dat hebben we ook gedaan bij de oorlog in Oekraïne, waar de verschillende kampen het liefst allerlei geruchten de wereld in slingeren.’’

Zodra er meer feiten duidelijk zijn, wordt een blog bijgewerkt. Oudere updates in de chronologische tijdslijn worden niet veranderd of herschreven. Zelfs niet als een verhaal anders in elkaar blijkt te steken dan aanvankelijk werd gedacht. ,,Dan melden we in het liveblog dat het toch anders is dan we eerder berichtten.’’

Bij de terroristische aanslag in theater Bataclan in Parijs bijvoorbeeld werden er op sociale media berichten geplaatst over vermiste personen. De redactie nam een aantal van die meldingen serieus, maar bij nader onderzoek bleek het in sommige gevallen om nepberichten te gaan. ,,Eén foto van een vermist persoon bleek bij elke ramp op te duiken. Wij willen zeker niet bijdragen aan dit soort nepnieuws. Gelukkig zat er nog dagenlang een team van journalisten klaar om berichten over deze aanslag na te pluizen’’, zegt Van Ast.