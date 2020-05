De ‘corona-moeheid' neemt toe, hoe vinden we de juiste balans in verhalen?

Kiki de Bruin van de Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar het fenomeen nieuwsmijders. Dat zijn mensen die bewust geen aandacht besteden aan berichtgeving over actuele gebeurtenissen en thema's. Wie zijn deze mensen en waarom doen zij het? Komt hun gedrag voort uit onverschilligheid, angst, irritatie of brengen we het nieuws in hun ogen te ingewikkeld, te eenzijdig? Op welke manier wordt deze groep wel geïnformeerd? Of werkelijk helemaal niet? De Bruin wil op dit onderwerp promoveren. De uitkomsten van het onderzoek dat begin 2024 moet zijn voltooid, kunnen voor ons interessant zijn.

Quote We proberen op de balans te letten: corona versus andere nieuwsver­ha­len. Dat is lastig omdat wij journalis­ten allemaal betrokken willen zijn bij het belangrijk­ste onderwerp

De stelling dat dit een kleine minderheid van de bevolking is, durf ik nu al te verdedigen. We zien dat ook terug in de eigen cijfers. De interesse in en vraag naar betrouwbaar nieuws is door de coronacrisis aanzienlijk gegroeid. Meer lezers en volgers weten het AD te vinden, online en via de krant. Artikelen worden langer gelezen, video's langer bekeken, wat uiteindelijk de belangrijkste graadmeters moeten zijn in het dagelijkse contact tussen redactie en u als lezer en kijker.

Langer lezen

Binnen het moederbedrijf DPG Media doen we daar voortdurend onderzoek naar. Uit het meest recente onderzoek bleek zelfs dat bijna 40 procent van de lezers hun papieren krant aandachtiger en langer lezen dan voor de coronacrisis. Dat varieert van gemiddeld drie kwartier extra doordeweeks tot een uur in het weekend. Mensen met een abonnement, op de krant en digitaal, openen vaker en langer Premium-artikelen op AD.nl.

Volledig scherm Corona blijft het belangrijkste journalistieke thema, maar er is ook behoefte aan ander nieuws, zoals de opening van Madurodam. Wél afstand houden. © ANP

Datzelfde onderzoek signaleert ook een ander fenomeen: corona-moeheid. De meerderheid van de onderzochte lezers heeft daar niet of nauwelijks last van, maar de moeheid neemt in de totale groep toe. Er is meer behoefte aan verhalen over ook andere onderwerpen. Ik leg de nadruk op 'ook', omdat corona nog steeds het belangrijkste journalistieke thema is.

Destructief

Het virus heeft al voor de grootste economische terugval sinds de Grote Depressie van de jaren '30 geleid. Het is het grootste nieuwsverhaal sinds - ja sinds wàt eigenlijk? De Val van de Muur, het einde van de Koude Oorlog? De aanslagen van 9/11? Als iemand voor februari 2020 stellig had beweerd dat een pandemie zo snel en destructief over de aardbol zou razen, dan was het een afgestudeerd viroloog óf een uitstekend scenarioschrijver óf een leugenaar.

Maar lezers geven aan dat het hen soms te veel is, en zij zijn absoluut geen nieuwsmijders. We proberen op de balans te letten: corona versus andere nieuwsverhalen. Dat is lastig omdat wij journalisten allemaal betrokken willen zijn bij het belangrijkste onderwerp. Dat merk je in de dagelijkse nieuwsvergaderingen. En het is lastig omdat vele onderwerpen op een of andere manier raken aan onze nieuwe manier van (over)leven.

Mooie zaken

Maar we doen ons best. We berichten zo veel mogelijk over andere onderwerpen, zoals crime en rechtszaken, sport, entertainment, cultuur, politiek. Onze samenleving gaat langzaam weer open, stapje voor stapje. Bij een mediabedrijf waar informeren, inspireren en amuseren altijd hand in hand moeten gaan, proberen we extra aandacht te besteden aan de mooie zaken van het leven. Zoals de prima bijlage over wijnen van afgelopen woensdag, waarmee we veel lezers een plezier hebben gedaan, zo blijkt.