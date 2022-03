De oorlog via de gewone man beschrijven: ‘Het is zo ingrijpend, dat kan niet alleen vanaf het bureau’

Achter de SchermenDe oorlog in Oekraïne is alles ontwrichtend. De ontberingen van de vluchtelingen maken dat maar al te goed duidelijk. Buitenlandverslaggever Mark van Assen vertrok naar het conflictgebied om de strijd in het soevereine land via de gewone man zo goed mogelijk te beschrijven. ,,De ontwikkelingen zijn zo ingrijpend. Dat kan niet alleen vanaf het bureau.”

Pas als je op de plek van het onheil bent, kun je als journalist goed inschatten wat er zich afspeelt en welk effect dit heeft voor iedereen die er woont. Het zelf zien, ervaren en voelen is anders dan het nieuws via persbureaus, buitenlandse media of sociale kanalen volgen.

Ooggetuige

Daarom vertrok Van Assen enkele uren na de inval van Rusland naar Oekraïne, om met zijn eigen ogen te onderzoeken wat er een eind verderop in Europa gebeurt. ,,In een oorlog is alles wat je kent anders. Dat is heel bizar. Ik vind dat heel aangrijpend.”

De keuze wie van het AD zou afreizen viel al snel op hem. Dit is niet de eerste oorlog waarvan hij verslag doet. Eerder beschreef Van Assen conflicten in voormalig Joegoslavië, Irak, Israël en Georgië. Als bagage nam hij daarom een bak aan ervaring en kennis mee. En dat was nu extra essentieel, want tijd om voor te bereiden was er niet.

Lviv

Het vertrek was min of meer halsoverkop. Daarom was er die donderdag geen dichtgetimmerd plan. ,,Ik had één doel: zo snel mogelijk Lviv bereiken en vanaf daar verder kijken.” Het idee was om na een tijdje door te reizen naar het oosten, naar Kiev, of naar het zuiden, naar Odessa, maar de oorlog breidde zich razendsnel uit. ,,Het risico was niet echt aanvaardbaar om door te gaan. Ik was alleen; had geen helm en schermvest bij me.”

Doelbewust koos Van Assen ervoor om niet echt in gebieden te komen waar werd gevochten, omdat hij simpelweg weer heelhuids wilde thuiskomen. Echt onveilig heeft hij zich niet gevoeld. Al ging in Lviv alsnog elke nacht een paar keer het luchtalarm af, omdat er op strategische plekken rond de stad explosieven werden afgevuurd.

Quote Mensen zijn bereid om te praten over hun ellende als je echt luistert en de tijd voor ze neemt Mark van Assen, Buitenlandverslaggever

Baltische staten

Na een week reisde Van Assen door. Dat was een lastig besluit. Er waren zo ontzettend veel artikelen te maken, hij moest wel kiezen. Het gevaar nam toe. Hij concludeerde dat hij op andere locaties ook waardevolle verhalen kon maken. ,,Daar kwam bij dat toen ook nog onduidelijk was hoe ik terug zou kunnen komen”, legt Van Assen uit. Na een week trok hij daarom naar de grens met Polen om daar verhalen te maken. Bovendien bezocht hij Estland en Finland, landen die vrezen voor een Russische invasie.

Op zijn trip waren zijn journalistieke ervaring (in binnen- en buitenland) en kennis die hij in de jaren heeft opgedaan onontbeerlijk. Je moet snel werken, je weg weten te vinden, informatie kunnen checken, weten wat er speelt, bronnen kunnen aanvoelen en situaties kunnen inschatten. Ook goed kunnen luisteren, is essentieel. ,,Mensen zijn bereid om te praten over hun ellende als je echt luistert en de tijd voor ze neemt.”

Praktijk

Ooit deed Van Assen een paar cursussen, zoals een EHBO-les over hoe je verwondingen moet behandelen, maar die kennis was aardig weggezakt. ,,Bij een cursus van Defensie leerde ik hoe je je moet gedragen bij roadblocks. Je moet je vooral niet ergeren als mensen (in uniform) heel vervelend gaan doen. Die les bleek ook nu heel nuttig.”

Gelukkig kon hij putten uit contacten die hij bij eerdere bezoeken aan het gebied had opgedaan en dat hij vaker langere tijd alleen op pad was geweest. ,,Drie weken is intensief. De hele dag ben je gefocust. Je bent voortdurend bezig. Mijn hoofd zit nog steeds helemaal vol. Het werken is heel vermoeiend en stressvol.”

Het kost tijd om bij te komen en alle ervaringen te laten bezinken. Zolang Van Assen aan het werk is, fungeert ‘de rol als journalist’ als een soort filter. Hij schermt zich zoveel als kan af voor de narigheid. ,,Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik let op. Natuurlijk blijven er altijd dingen bij je hangen die je niet los kunt laten, maar vaak komen die weer boven als je eenmaal in Nederland bent.”

Quote Wij komen als journalist en kunnen weer naar huis. De mensen daar zijn op de vlucht en weten niet waar ze naartoe gaan Mark van Assen, Buitenlandverslaggever

Akelig

Thuis begint een onbehaaglijk gevoel te knagen. Alsof hij de Oekraïners in de steek heeft gelaten. ,,Wij komen als journalist en kunnen weer naar huis. De mensen daar zijn op de vlucht en weten niet waar ze naartoe gaan. Dat vind ik heel akelig. Inwoners die blijven, leven in onzekerheid. Kunnen ze morgen nog geld pinnen? Is er volgende week nog iets te eten? Alle zekerheden die zij hebben, vallen weg. Dat vreet aan ze. De spanning die je daarbij constant voelt, is misschien nog wel het allerergst.”

Daarom voelt Van Assen zich aan hen verschuldigd om hun verhalen zo goed mogelijk te beschrijven. Als een soort plicht. Iedereen heeft zijn eigen, tragische verhaal. Velen zijn dagen onderweg geweest. Onderweg zijn ze beschoten, hebben dierbaren verloren of hebben hun ouders niet meegekregen omdat die hun boerderij niet wilden (of konden) verlaten. Sommigen hebben samen een schuilkelder gebouwd en laten die zien. Een meisje van 15 jaar oud legde de gevolgen van een atoomoorlog uit. ,,Dan denk ik: dit slaat helemaal nergens op. Zo’n meisje moet uitgaan. Lekker dansen op muziek, lachen en het gezellig hebben. Een oorlog is echt verschrikkelijk.”

Belangeloos

Van Assen zag mooie kanten van mensen. Hij heeft bewondering voor iedereen die zich in alle ellende belangeloos inzetten voor anderen in nood. Polen die uit eigen beweging vluchtelingen vervoeren van de grens naar elders, of thuis onbekenden opvangen, warme soep gaan brengen. ,,Ik heb er dan ook geen begrip voor dat Nederlanders, in zo’n rijk land, dingen zeggen als ‘wij moeten al die mensen hier niet hebben’ of roepen dat het allemaal om fake news gaat.”

Hij hoopt dat de leiding van het AD weer iemand naar Oekraïne stuurt. ,,Ik zou onmiddellijk gaan. Mijn werk is slechts een onderdeel van de berichtgeving, maar wel een belangrijk deel. Het heeft meerwaarde als je ter plaatse bent. Wennen doet een oorlog nooit, al blijft het avontuur trekken en de drang om informatie te brengen is groot. Wij moeten als journalisten zoveel mogelijk verhalen maken om te laten zien wat Oekraïne overkomt. We mogen de mensen daar niet vergeten.”

