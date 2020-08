Dit is waarom wij meer verhalen gaan brengen over de economie van uw regio

Het vak economie heb ik in mijn leven een aantal keren te snel laten vallen. Daar heb ik altijd spijt van gehad. Veel in het leven hangt samen met hoe het economische verkeer is ingericht. Dat raakt u en uw omgeving dagelijks. ‘Economie is geen rechtse hobby, maar een zaak van leven en dood’, schreef de Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck treffend tijdens de coronacrisis. Dat hebben de laatste zes maanden inderdaad genadeloos blootgelegd.

Niemand weet precies hoe het zal aflopen. Ook de computers van de planbureaus stellen de prognoses steeds bij. Maar dat het in cijfers de grootste economische teruggang is sinds de Grote Depressie van de jaren 30, is duidelijk. Wie weet nog dat we 23 kwartalen economische groei kenden, dat het overschot op de rijksbegroting zo groot was dat er een ‘miljardenpotje’ van minister Hoekstra was?

Maatregelen

Het Belgische magazine Humo constateerde deze week: ‘Na de coronagolven volgt gegarandeerd een economische tsunami.’ Het Centraal Planbureau: gevolgen zeker vijf jaar voelbaar op de arbeidsmarkt. Het derde steunpakket van de overheid voor bedrijven zal soberder worden, waarschuwde het kabinet. Langzaam groeit het besef dat zulke maatregelen uitgestelde belastingen kunnen zijn. Wie een economische hypochonder is, zou bij zulke bespiegelingen niet eens meer over straat durven, zelfs niet mét mondkapje.

Nu doen wij bij het AD een aantal dingen best goed, als we zo onbescheiden mogen zijn, maar economische verslaggeving is nooit een speerpunt geweest. Hoewel het in lezersonderzoeken altijd wordt genoemd bij de belangrijkste onderwerpen. Wij schreven wel over economische onderwerpen, maar daar lag vaak niet onze kracht. Zo eerlijk moeten we zijn. Ook niet bij onze regionale dagbladtitels in de Randstad.

Hart van het land

Volledig scherm Paul van den Bosch - juni 2020 (3) © AD Terwijl daar toch veel te melden is. Met zeven regionale redacties in de provincies Zuid-Holland en Utrecht zitten we in het economische hart van het land. Econoom Mathijs Bouman (Nieuwsuur, Het FD) becijferde dat de drie mainports Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en Groot-Eindhoven vóór de corona-uitbraak 29 procent bijdroegen aan de totale economie, voor een kwart van alle banen zorgden en voor liefst 40 procent van de research & development, de innovatieve kracht van Nederland.



Aan de economie in de Randstad gaan we bij alle regiotitels van het AD meer en beter aandacht besteden. Economische berichtgeving is de laatste tijd al meer onderdeel geworden van de dagelijkse nieuwskrant en site. Dat zetten we voort. Vanaf komende week plaatsen wij elke donderdag in het regiokatern van uw krant vast twee pagina’s met economische onderwerpen over uw regio en stad. Die premiumverhalen over bedrijven, werknemers, industrie, diensten, de huizenmarkt en de overheid uit uw buurt, verschijnen ook op AD.nl en in de app.

Mensen staan centraal

Dat doen we op z’n AD’s. We maken het eenvoudig, maar niet eenvoudiger dan de materie is. Mensen staan altijd centraal, dat is onze kernwaarde, maar we lopen niet weg voor context en cijfers. Als we het goed doen, maken we duidelijk wat de impact op uw leven is. Het liefst laten we ook bedrijven en mensen zien die erin slagen de crisis het hoofd te bieden, maar het is niet de bedoeling dat we iedereen een podium bieden die aandacht nodig heeft en zich bij ons meldt. Als dat al mogelijk zou zijn. Vrijwel alle bedrijven hebben namelijk aandacht nodig en laten dat dagelijks aan ons weten. Onze focus is en blijft een journalistieke: wáár zit het verhaal dat interessant is voor veel van onze lezers?

De befaamde uitspraak van Bill Clinton, ‘It’s the economy, stupid!’, willen wij meer en beter in de praktijk gaan brengen dan we hebben gedaan. Intern hebben we met ons opleidingsinstituut, de DPG Campus, afgesproken dat we onze verslaggevers meer economische kennis bijbrengen. Ook ik heb me opgegeven voor die trainingen. Kan in mijn geval echt geen kwaad.