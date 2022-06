Dit zijn de AD-gezichten van deze Tour

Ook voor de wielerspecialisten van het AD is de Tour de France de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Wie houden je op de hoogte vanuit Frankrijk en wat doen ze precies? We stellen onze Tourequipe aan je voor.

Volledig scherm Thijs Zonneveld, schrijver, wielrenner en columnist Foto Marco Okhuizen © Marco Okhuizen

Thijs Zonneveld (41) is te zien, te horen en te lezen in video-uitzendingen, podcasts en columns. Na een eigen carrière als wielrenner werd hij journalist en schrijver van sportboeken, waaronder het spraakmakende Mijn Gevecht (2016) met en over Thomas Dekker. Hij werkt sinds 2013 voor het AD, dit is zijn veertiende Tour de France in totaal. Over wielrennen raakt hij nooit uitgepraat en -geschreven. ,,Wielrennen is de sport van de hoop: alles kan. De enige sport waarin de slechtste deelnemer van de wedstrijd óók kan winnen.’’

Volledig scherm Hidde van Warmerdam © videostill

Hidde van Warmerdam (41) presenteert de video-uitzendingen en podcasts van het AD. Hij was presentator en programmamaker bij AT5 en SBS6 en maakte in 2017 onder de naam In Het Wiel met Thijs Zonneveld voor het eerst een dagelijks programma vanuit de Giro d’Italia. Dat viel zo in de smaak dat ze sindsdien ook tijdens de Tour en de Olympische Spelen te zien zijn. Met een andere AD-columnist, Sjoerd Mossou, neemt Hidde van Warmerdam tijdens het voetbalseizoen ook wekelijks de voetbalshow Panenka op.

Volledig scherm Daniël Dwarswaard, verslaggever AD © Privébeeld

Daniël Dwarswaard (37) is Tourverslaggever voor het AD. Hij werkt sinds 2012 voor de sportredactie van het AD, waar hij begon als voetbalverslaggever en de vaste volger werd van achtereenvolgens ADO Den Haag en Ajax. In 2020 maakte hij de overstap naar het wielrennen en debuteerde hij in de Ronde van Frankrijk. Dit is dus zijn derde Tour. Een jongensdroom voor iemand die als kind de parcoursen van de etappes uit de krant knipte en elke dag de klassementen in schriftjes schreef. ,,De Tour is een van de sporthoogtepunten van het jaar, het is erg bijzonder om daar nu zo bovenop te kunnen zitten als verslaggever en al die verhalen op te tekenen.’’

Volledig scherm AD verslaggever Daan Hakkenberg. Foto Joost Hoving © Joost Hoving

Daan Hakkenberg (45) is als Tourverslaggever goed voor zijn negende Tour. Hij werkt sinds 2002 voor het AD en sinds 2014 als wielerverslaggever. De Ronde van Frankrijk springt er elk seizoen weer bovenuit. ,,De Tour de France is misschien niet de mooiste wedstrijd van het jaar. De beleving van het publiek bij de Ronde van Vlaanderen is groter en de Giro is misschien wel mooier als grote ronde. Maar de Tour is met afstand de grootste. Hier rijden de beste renners, onder de grootste druk, hebben overwinningen de meeste betekenis en weegt verlies het zwaarst.’’

Volledig scherm Ploegleider wielrenteam DSM - Michiel Elijzen Foto Raphael Drent © Raphael Drent

Michiel Elijzen (39) schuift in de tweede en derde Tourweek aan bij de video-uitzendingen en podcasts van In Het Wiel. Hij was wielerprof van 2006 tot en met 2010 en reed voor de ploegen van Cofidis, Rabobank en Lotto. Aansluitend bleef hij in het peloton actief als ploegleider, onder meer bij Team DSM. Daar maakte hij, toen de ploeg nog Sunweb heette, de succesvolle Tour van 2020 (drie ritzeges) van dichtbij mee. Nu hij is gestopt als ploegleider, deelt hij zijn wielerkennis met de kijkers en luisteraars van In Het Wiel.

Laurens ten Dam (41) schrijft tijdens de Tour elke dinsdag een column voor het AD. Hij was wielerprof van 2004 tot en met 2019 en reed onder meer voor de ploegen van Rabobank, Belkin, Giant en Sunweb. Tien keer ging hij van start in de Tour de France en even zo vaak haalde hij Parijs. In 2013 (dertiende) en 2014 (negende) draaide hij mee in de top van het klassement.

Pim Bruijnzeels (24) staat als verslaggever van In Het Wiel elke dag bij de start en de finish om renners te interviewen voor de camera. Hij werkt sinds 2021 voor het AD en was toen al een week actief in de Ronde van Frankrijk. Dit is zijn eerste volledige Tour. Het mooie aan wielrennen? ,,De aanraakbaarheid van de renners; zo’n grote sport en toch zo toegankelijk. Ook de plekken waar de Tour je allemaal brengt en het volgen van het circus dat de Tour is. Daarvan deel mogen uitmaken is een droom die uitkomt.’’

Wil je de komende 3 weken niets missen van de Tour de France. Lees dan hier wat we als AD allemaal voor je doen. Zo vind je in AD Sportwereld elke dag vier pagina’s (en op zaterdag vaak meer) over de Tour de France, zijn er columns van Thijs Zonneveld en Laurens ten Dam, luister je naar de InhetWiel Podcast en video. Op AD.nl en in de app lees je dagelijks de liveblog over de etappe en het laatste Tournieuws.

