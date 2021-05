Eén verhaal en man zonder benen heeft ineens een woning

Achter de schermenDe hoofdredactie van het AD beschrijft in deze rubriek waar de redactie mee bezig is. Deze week Paul van den Bosch (hoofdredacteur AD Regio) over over een gehandicapte man die eindelijk gehoord werd.

Verslaggever Ilah Rubio wist niet wat hij zag toen hij Sabri Sertkaya ontmoette. Een 42-jarige man uit Den Haag zonder benen en met alleen een linkerarm. Hij woont bij zijn broer, vier hoog in een flat zonder lift. Met de kracht van die ene arm heeft hij zich jaren naar boven geworsteld, maar dat lukt hem steeds moeilijker.

Daarom zit hij nu dagen thuis, vier hoog achter. Zijn broer is overdag naar zijn werk. Een passende woning en een scootmobiel werden hem door de gemeente steeds geweigerd. De situatie was niet 'urgent' genoeg. Volgens de regels woont Sertkaya in bij zijn broer en is hij dus niet zelfstandig. Daarom krijgt hij geen urgentieverklaring. Daarom geen andere woning. Daarom geen scootmobiel.

Quote De gemeente wijst me iets te snel naar media en gemeente­raads­le­den

Landelijk nieuws

,,Dat zo'n situatie in Nederland nog mogelijk is, heeft me echt verbaasd", aldus Rubio. De verslaggever schreef er een verhaal over bij AD Haagsche Courant. Dat stond afgelopen zaterdag in de krant en op AD.nl. Binnen een paar minuten was het landelijk nieuws.

Politici en advocaten meldden zich om te helpen. De betrokken instanties hielden crisisberaad. Maandag kreeg Sertkaya de wethouder op bezoek die hem meteen een nieuwe woning en scootmobiel toezegde. ,,Het is goed dat er mensen zijn die deze signalen aan ons doorgeven, zoals media en gemeenteraadsleden", zei een woordvoerder van de gemeente. En de gemeente en de wethouder, zo moesten we begrijpen en vooral noteren, hadden meteen ingegrepen.

Volledig scherm Sabri Sertkaya heeft een aangeboren afwijking en mist twee benen en een arm. Ondanks deze zware handicap woont hij op vier hoog. © Frank Jansen

Schrijnende gevallen

,,Dat is nog eens agenderende journalistiek", twitterde een collegiale collega-hoofdredacteur. Dat is het, en alle lof naar Rubio voor zijn verhaal. Toch knaagt er iets. Journalisten zijn mede op de wereld om dossiers aan te kaarten, ook schrijnende gevallen die aan een ieders oog ontsnapt lijken. Zoals de leefsituatie van Sabri Sertkaya. Hij is dolblij met de ommekeer. Hij werd in twee dagen tijd razendsnel urgent.

Maar het plaatst ons ook in een moeilijke positie. Welk geval geef je wel een verhaal? Welke niet? Is dat niet oneerlijk naar andere schrijnende gevallen? Misschien krijgt deze gehandicapte Hagenaar nu een woning die was voorbestemd voor een ander schrijnend geval.

Opportunisme

De gemeente wijst me iets te snel naar media en gemeenteraadsleden. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat het dossier van Sertkaya als 'niet urgent' is bestempeld? Dat zijn case manager (zo heet zo'n functionaris) er geen zaak van heeft gemaakt? Van een man zonder benen die elke dag door het trappenhuis en op straat aan het strompelen is? Alle lof voor de mensen van thuiszorgorganisatie Haag-Zorg, die onbetaalbare dagelijkse handjes aan het bed. Zij streden wél voor Sabri's lot.

Quote Snapt u mijn dubbele gevoel?

,,Waar is de overheid die de kwetsbare burgers beschermt?", vroeg een raadslid van de Haagse Stadspartij. Het is een geluid dat je nu vaker hoort. Over een overheid die niet altijd de strenge controleur moet zijn, maar een helper van burgers die haar met belastinggeld zelf overeind houden. Dat de PvdA afdeling Den Haag op Twitter snel meldde dat 'hun' wethouder Balster meteen was langsgegaan en het probleem had opgelost, neigt naar opportunisme. Wie heeft deze ambtelijke afdelingen eigenlijk in zijn portefeuille?

Sociale functie

Snapt u mijn dubbele gevoel? Verslaggever Ilah Rubio is trots dat hij het leven van één Hagenaar heeft kunnen veranderen. Hopelijk leidt dit geval ertoe dat meer mensen in nood worden geholpen. Het bewijst onze sociale functie als regionaal medium. Maar de afgelopen week onderstreepte ook dat veel instanties, wethouders en overheden wakker schrikken van negatieve publiciteit, maar absoluut niet wakker liggen van schrijnende omstandigheden van 'niet urgente' mensen.