Geen krant gehad? Deze mensen kunnen je helpen

Onze klantenservice beantwoordt honderden telefoontjes per dag, van bezorgklachten tot vragen over het abonnement. Wie krijg je als abonnee aan de lijn en wat kunnen de medewerkers van de klantenservice voor je doen? Een kijkje achter de schermen.

Het is de grootste ergernis onder krantenlezers: kom je ’s ochtends uit bed, ligt de krant niet in de bus. Bellen dan maar, naar de klantenservice. ,,In de ochtend gaan de meeste telefoontjes over de bezorging’’, vertelt Nick van Wijk, medewerker van de klantenservice. ,,Mensen zijn soms boos of teleurgesteld dat ze de krant niet hebben ontvangen. Ik vind dat oprecht vervelend en probeer dat ook over te brengen. Ik luister naar hun verhaal en leg zo goed mogelijk uit waarom de krant niet is bezorgd. Soms is de bezorger ziek, heeft hij of zij pech met de fiets of zijn de kranten later geleverd. Meestal is daar dan alle begrip voor.’’

Bezorging onder druk

De bezorging van de papieren krant staat onder druk, omdat er een tekort aan bezorgers is in Nederland. ,,Dit is ook voor ons pijnlijk’’, zegt Carmen Vriesema, manager customer center van DPG Media. ,,Wij werken daarom hard aan de verbetering van ons bezorgproces en de ondersteuning van onze krantenbezorgers.’’

Wanneer er een probleem is met de krant, wordt de lezer hiervan op de hoogte gebracht. Vriesema: ,,Meestal communiceren we proactief wanneer we niet aan de verwachting kunnen voldoen. Dit doen we in de krant vanuit de (hoofd)redactie, in het colofon of via e-mail. Als we de lezers niet proactief kunnen bereiken, zijn we er voor ze wanneer ze ons opzoeken. In de app, via MijnOmgeving en op onze websites en servicepagina’s. Ook staan we telefonisch klaar.’’

De krant is via de website van het AD altijd te lezen in pdf-formaat. ,,We snappen dat dit niet hetzelfde is, maar het is wel een manier om altijd én overal op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Daarnaast bieden we altijd een aantal alternatieven, waarvan er hopelijk één bij de lezer past. Zijn de alternatieven niet passend genoeg, dan kijken we samen naar wat wél werkt voor de lezer.’’

Telefonisch en online

Per jaar bellen er 2,2 miljoen mensen naar de klantenservice van DPG Media, het grootste mediabedrijf van Nederland. Niet alle telefoontjes zijn voor het AD bestemd. DPG Media is uitgever van meerdere landelijke dagbladen, zeven regionale titels en diverse tijdschriften zoals Donald Duck, Libelle en Margriet.

Bij de klantenservice zijn zo’n 400 medewerkers actief. Zij werken vanuit twee locaties, Hoofddorp en Best, en zijn ingedeeld in drie verschillende teams. Een van de teams behandelt alle telefoontjes, van bezorgklachten tot opzeggingen en alles wat daarmee te maken heeft. Een ander team richt zich op de digitale kanalen en beantwoordt e-mails, chats en vragen via sociale media. De medewerkers van de backoffice ten slotte zoeken antwoorden op vragen die niet direct beantwoord kunnen worden.

Op de werkvloer in Best hebben we gemiddeld 35 mensen aan de telefoon zitten”, zegt teamleider Jordi van den Berg. ,,De medewerkers worden getraind om allerlei vragen te kunnen beantwoorden. Hiermee voorkomen we dat onze lezers steeds weer worden doorverbonden naar een andere afdeling.’’

Nieuwe medewerkers krijgen een intensieve training van een aantal weken. Alle gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en medewerkers krijgen drie keer per maand coaching. ,,We kijken dan wat beter kan en wat juist goed gaat. Zodat we altijd met de juiste oplossing kunnen komen voor de lezer.’’

Snel schakelen

Als medewerker van de klantenservice moet je over nogal wat kwaliteiten beschikken, van goed kunnen luisteren en empathie tonen tot de leiding durven nemen en met oplossingen komen. ,,We moeten snel kunnen schakelen’’, zegt Van Wijk. ,,Je moet sociaal sterk in je schoenen staan en ook commercieel zijn. En tegen stress kunnen. Op onze schermen zien we hoe lang de wachtrij is. Als deze snel oploopt, is het zaak om kalm te blijven.’’

De medewerkers zien niet alleen de wachtrij op hun scherm, maar ook hoe vaak iemand gebeld heeft. Van Wijk: ,,Als een lezer drie keer binnen veertien dagen belt met een bezorgklacht, wordt deze direct doorverbonden. Wij weten dan al dat de krant meerdere keren niet bezorgd is en proberen met een oplossing te komen.’’

De meeste telefoontjes die binnenkomen gaan over de bezorging, zo’n 40 procent. ,,Maar er bellen ook mensen die de krant willen opzeggen of niet online kunnen inloggen. Ik krijg soms verdrietige verhalen te horen. Kinderen die het abonnement van hun vader of moeder opzeggen omdat die gestorven is. Of mensen die de krant niet meer kunnen betalen.’’

Openingstijden verruimd

De klantenservice doet er alles aan om goed bereikbaar te zijn voor iedereen. Om die reden zijn het afgelopen jaar de openingstijden verruimd. In de avond is de klantenservice nu tot 21.00 uur open, zowel voor telefoontjes als voor chat. De klantenservice is ook op zaterdagochtend geopend, niet alleen voor bezorgklachten maar ook voor alle andere vragen.

Een tip voor mensen die een telefonische wachtrij willen voorkomen: ,,Bel niet op maandagochtend om 09.00 uur’’, adviseert Van Wijk. ,,Dat is het drukste moment van de week. Probeer het later op de ochtend of in de middag nogmaals. Dan kunnen wij je veel sneller te woord staan.’’

Mocht het toch te druk zijn, dan biedt de klantenservice regelmatig de optie aan voor een terugbelafspraak. De lezer hoeft dan niet te wachten, maar wordt binnen twee dagen teruggebeld. Ook online kan een terugbelafspraak worden gemaakt.

Tips voor u als abonnee

Heeft u vragen over uw krant? Bijvoorbeeld omdat u geen of een verlate krant ontvangt of omdat u uw vakantie door wilt geven. Lees dan zeker deze tips:



1. U kunt onze klantenservice bereiken via telefoon, chat, contactformulier en sociale media. Hier vindt u een overzicht.

2. De klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur.

3. De klantenservice is op werkdagen het beste te bereiken na 14.00 uur. Dan kunnen wij u sneller persoonlijk te woord staan.

4. Geen krant? Dan kunt u uw krant ook digitaal lezen. Dat is de papieren krant maar dan op uw computer, tablet of telefoon. Toegang tot uw digitale krant heeft u hier.

5. Gaat u binnenkort op vakantie, dan kunt u uw krant aan iemand anders doorsturen of tijdelijk stopzetten. Hier leest u alles over de mogelijkheden.