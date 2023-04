Gezocht: freelance samensteller online AD.nl

VacatureHet AD is één van de grootste nieuwssites van Nederland. Wij willen het nieuws als eerste en als beste brengen. De centrale redactie is op zoek naar een freelance samensteller online. Iemand met gevoel voor journalistiek en interesse in data, die helpt bij het realiseren van onze doelstellingen: het grootste nieuwsmerk van Nederland blijven en mensen informeren, inspireren, helpen of verbinden. Voel je je aangesproken? Dan gaan we graag in gesprek.