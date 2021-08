Handleiding: zó gebruik je Goal Alert (en zie je alle goals van je favoriete club)

Handleiding Goal AlertDankzij Goal Alert bekijk je alle doelpunten van jouw favoriete clubs in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en TOTO KNVB Beker gratis en direct op je mobiel, waar je ook bent. Alle veelgestelde vragen over Goal Alert op een rij.

Wat is Goal Alert?

Goal Alert is een gratis service die je kunt activeren in de app van deze krant. Na elk doelpunt in een wedstrijd van jouw favoriete clubs ontvang je binnen vijf minuten een pushmelding op je mobiele telefoon en kun je direct de video van het doelpunt bekijken.



Om welke competities gaat het?

Je krijgt de doelpunten te zien uit elke speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, inclusief de play-offs van deze competities, en elke speelronde in de TOTO KNVB Beker vanaf de kwartfinales.



Hoeveel clubs kan ik kiezen als favoriet?

Per competitie kun je in totaal maximaal vier clubs kiezen. De enige beperking is dat je in de Eredivisie maximaal twee clubs van de traditionele top 3 (Ajax, Feyenoord, PSV) kunt kiezen. Dus bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord plus nog twee andere Eredivisieclubs.



Kan ik tijdens het seizoen ook andere clubs selecteren?

Ja, je kunt elke speelronde je voorkeurclubs veranderen. Tijdens een speelronde (doorgaans van vrijdag tot en met zondag) kun je niet meer wijzigen. Daarna weer wel, tot de volgende speelronde begint.



Kan ik een doelpunt slechts één keer bekijken?

Nee, je kunt het zo vaak bekijken als je wilt, tot de start van de volgende speelronde in de competitie.



Is Goal Alert gratis?

Ja, je hebt er alleen de app van het AD voor nodig en een DPG-account. Deze zijn gratis. Dus zet de AD app op je telefoon en je geniet van alle doelpunten.



Waar vind ik Goal Alert?

Je vindt Goal Alert onderin de menubalk in de app van deze krant.



Moet ik Goal Alert installeren?

Installeren is niet nodig. Je hoeft enkel de app van deze krant te downloaden in de Play Store (Android) of de App Store (IOS) en in te loggen met je DPG-account. Daarna kun je Goal Alert activeren.



Hoe activeer ik Goal Alert stap voor stap?

1. Open de AD app (installeer deze eerst als je deze nog niet hebt)

2. Klik op menu in de balk onderin de app. Zie afbeelding hierboven

3. Indien je nog niet bent ingelogd: klik op inloggen en log in met je DPG-account (e-mailadres en wachtwoord).

4. Klik na het inloggen op het icoontje Goal Alert.

5. Klik vervolgens op de knop Activeer gratis.

6. Kies per competitie (Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en TOTO KNVB Beker) maximaal vier clubs en klik per competitie op bewaren.

7. Wil je een club wijzigen, klik dan naast de competitienaam op wijzig clubselectie.

Moet ik persoonsgegevens achterlaten om Goal Alert te kunnen gebruiken?

Nee, voor Goal Alert moet je alleen inloggen met het e-mailadres en wachtwoord van jouw DPG-account. Verdere persoonsgegevens zijn niet nodig.



Op welke apparaten kan ik Goal Alert gebruiken?

Goal Alert kun je gebruiken op elk Android- en iOS-toestel.



Welke doelpunten krijg ik te zien?

Alle voor- en tegendoelpunten uit de wedstrijden van de door jou geselecteerde clubs.

Kan ik de doelpunten van mijn club bewaren?

Nee, zodra de nieuwe speelronde begint kun je doelpunten uit de voorgaande speelronde niet meer terugkijken.



Krijg ik ook afgekeurde doelpunten te zien?

Nee, alleen de goedgekeurde officiële doelpunten.



Wat is de meerwaarde van Goal Alert?

Je kunt de doelpunten natuurlijk rechtstreeks op tv bekijken (als je een abonnement op een betaalde voetbalzender hebt) of in het stadion. De meerwaarde van Goal Alert merk je wanneer je niet in staat bent om de wedstrijd live te bekijken, bijvoorbeeld als je bij familie of vrienden op bezoek bent of een dagje weg bent. Zodra je favoriete club heeft gescoord, ontvang je een pushbericht en kun je het doelpunt bekijken, waar je ook bent. Zo mis je niets.



Met welke partners werkt DPG Media samen in Goal Alert?

Goal Alert is een samenwerking tussen DPG Media en de VriendenLoterij. Samen met VriendenLoterij, dat Maatschappelijk Partner Eredivisie is, maken wij het mogelijk dat u de gemaakte doelpunten kunt bekijken.



