Heeft een uitgever invloed op de boeken die in het zaterdagmagazine aan bod komen?

Van overleg met uitgeverijen , over welke boeken de redactie in Mezza zou moeten bespreken, is geen sprake. Uitgevers sturen dagelijks persberichten over boeken die verschijnen, waar AD aandacht aan zou moeten besteden. Dat is nu eenmaal het werk van hun pr-afdelingen.

Hoe de redactie van Mezza tot haar keuze komt, is vrij overzichtelijk: in principe richten we ons op de boeken die in stapels in de winkels liggen. Onze lezers willen daarover meer weten, zo blijkt uit onderzoek. Om te zien wat er verschijnt, spit de redactie in elk geval de catalogi van uitgeverijen door. Daaruit worden de boeken gekozen waarvan wij denken: deze kunnen u interesseren. Niet alles uit die voorselectie haalt overigens het zaterdagmagazine. Meestal interviewen we een auteur over een nieuw werk.