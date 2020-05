Het bevrijdingsverhaal, verteld door foto's op onze voorpagina's

Maar gelukkig hebben we óók nog steeds de magie van het papier. Je zou 't het plezier van het omslaan van de pagina's kunnen noemen. Op de keukentafel of in de lentezon in de tuin, kop koffie erbij. Een krant heeft een begin en een eind. De redactie heeft voor u geselecteerd. Dagelijks lezen ongeveer 1,2 miljoen mensen één van de 19 edities van het AD (dat zijn 18 regionale edities en 1 landelijke). Daarmee zijn we in elk geval op doordeweekse dagen het dagblad met de meeste lezers in Nederland. Er is meestal een diepe en lange band tussen lezer en dagblad.



Op de redacties is voortdurend de afweging: welk medium is het meest geschikt voor dit verhaal? Vaak gaat het samen, online én krant. Soms is bewegend beeld krachtiger dan tekst of een foto. Maar soms is het andersom. Soms is juist de voorpagina van een krant de meest geschikte plek. De geschiedenis wordt er dan verstild op geprint.