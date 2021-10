Hoe AD-bezorger Coen een collega redde (en zelf werd gestoken)

Dit is Coen op de foto. Tot vorige week kenden we elkaar niet. Nu wel, en de aanleiding is geen fijne. Bij Coen ben ik op bezoek geweest in hartje Den Haag, met een bos bloemen. Hij zat in een stoel, zijn onder- en bovenarm waren in verband gewikkeld.

Het was een wonder dat hij daar zat, in zijn eigen woonkamer, en niet meer in het ziekenhuis lag. Coen (55) is één van onze bezorgers in Den Haag waar hij onder meer AD Haagsche Courant (onze regionale titel in dat gebied) rondbrengt. Twee nachten eerder was hij op straat zes keer in hand, arm en zij gestoken. ‘Door een engerd.’ Waarschijnlijk was het een zwervende verslaafde.

Met hout en bezem verweren

Deze had een andere bezorger, Janine, bedreigd toen zij haar krantenwijk liep. Ze vluchtte en hevig geschrokken kwam zij Coen tegen. Die ging op zoek naar een man en moest dat met zes messteken bekopen. Hevig bloedend meldde Coen zich bij zijn uitdeelpunt in de Haagse Zilverstraat. Daar moesten depothouder Michael en een aantal andere bezorgers zich met hout en een bezem verweren tegen de man die Coen achterna was gelopen en naar binnen wilde. Uiteindelijk werd de bedreiger verderop door de politie neergeschoten en gearresteerd.

,,Ik heb geluk gehad’’, zei Coen twee dagen later en zo zag het er ook uit. Hij vertelde over zijn collega-bezorger Younis die hem meteen achterop de brommer had gezet toen de ambulance te lang op zich liet wachten. Hup, naar het ziekenhuis. Onderweg werd Younis nog even staande gehouden door de politie. Wat moest hij met die bloedende man achterop? Dat verhaal was snel verteld. De kranten in Younis’ tas werden voor alle zekerheid in beslag genomen vanwege het bloed. Onderzoeksmateriaal. Die ochtend kregen de abonnees in Younis’ wijk hun kranten begrijpelijkerwijs later.

Volledig scherm Krantenbezorger Coen die met een mes werd gestoken. Rechts zijn dochter Mandy. © Frank Jansen

Ook onze Younis en depothouder Michael sprak ik. Dat was in de nacht na het steekincident. Janine was er ook weer, de tranen sprongen in haar ogen toen ze over Coen sprak. ,,Ik voel me best schuldig, hij werd neergestoken omdat hij hielp.’’ Om vier uur in die kletsnatte nacht stonden de bezorgers even rustig als altijd hun kranten in te laden. ,,Het is toch logisch dat je Coen meteen helpt?’’ zei Younis. ,,Ik ben ooit uit Irak gekomen en heb in mijn leven veel geweld gezien. In zo’n situatie heb je alleen elkáár.’’

Rust en stilte

Volledig scherm Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio. © Foto DPG Media Heldhaftig vind ik ze, stuk voor stuk. Zij zijn doorgaans individuen in de nacht, allemaal met een eigen wijk. Ze komen alleen, ze gaan alleen op pad met hun fiets of brommer. Zes keer in de week. Ze houden ook van die rust en stilte. Maar als het moet, staan ze er voor elkaar. Is het een groep. Komen ze voor elkaar op. Met gevaar voor lijf en leden. Dat komt gelukkig nauwelijks voor. Sowieso heeft u zonder bezorger geen krant, en dat in een tijd waarin de arbeidsmarkt krap is.



Met Coen komt het hopelijk allemaal snel weer goed. De bloemen hebben afgelopen week trouwens bij de overbuurvrouw in huis gestaan. ,,Het is hartstikke aardig hoor,’’ had Coens vrouw gezegd. ,,We maken even een foto voor Facebook en dan gaat het boeket meteen naar mijn vriendin aan de overkant. Anders eten de katten ze op.’’