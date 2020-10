Hoe brengen we straks AD-verhalen goed op TikTok?

Volledig scherm Paul van den Bosch - juni 2020 (3) © AD Een lezer stuurde ons een mail over influencers zoals de inmiddels veelbesproken Famke Louise. Waarom besteden wij überhaupt aandacht aan hen, vroeg hij. Aanleiding was mijn opmerking dat velen misschien Famke niet in hun leven of tijdlijn voorbij zien komen, maar dat daarmee niet is gezegd dat zij geen grote groepen beïnvloedt. Opiniehébbers zijn het, vond de kritische lezer, en géén opiniemákers. Nee, dan mr. G.B.J. Hilterman. Deze journalist (1914-2000), ooit bekend van zondagse radiocolumns, 'dát was een opiniemaker', schreef hij.



Dit leek mij juist een bevestiging van mijn opmerking over eigen informatiebubbels. Ook in de media is de toestand van de wereld na mr. G.B.J. nogal veranderd. In mijn antwoord heb ik maar niet verteld dat een aantal stagiairs nu druk bezig is met deze vraag: hoe brengen we AD-verhalen begrijpelijk en verantwoord op TikTok?

Dat socialemediakanaal (als u het niet kent, uw kinderen of kleinkinderen zijn er zeker vertrouwd mee) is allang niet meer alleen voor videootjes met danspasjes. En studenten zijn bij uitstek geschikt die brug naar een nog jongere generatie te bedenken. Daar moeten hoofdredacteuren van middelbare leeftijd zich zo min mogelijk mee bemoeien. Hoe bereik je verschillende groepen mensen, dobberend op die zee aan beschikbare informatie?

Visueler

Toen dat nog mocht, vóór Covid-19, leidden we geregeld bezoekers rond op onze redactie in Rotterdam. Vaak keken ze met verwondering naar de studio die er twee jaar geleden is gebouwd. Doen jullie dat óók? Ja, we schrijven berichten en verhalen, drukken met liefde kranten, maar nemen ook video's op, spreken podcasts in. Steeds meer zelfs. Miljoenen mensen lezen nog steeds graag, maar ons leven wordt wel steeds visueler. ,,Het wordt een combinatie’’, zegt Bouke van der Veer, chef video bij AD. ,,Online wordt het steeds minder alleen zwarte tekst tegen een witte achtergrond. Er staat een nieuwsvideo bij, of een podcast om bepaalde zaken uit te leggen. Dat loopt op natuurlijke wijze door elkaar heen.’’

Grote kans dat u soms al bewegend beeld bij het AD ziet. Een voetbalsamenvatting op AD.nl, of goal alert via de smartphone. Als uw favoriete profclub heeft gescoord, kijkt u het doelpunt een minuut later al terug. We zien de laatste weken een flinke stijging in gebruikers. Misschien omdat de stadions leeg zijn? Drie keer per dag (08.30, 11.30, 15.00 uur) wordt op AD.nl en in de app het belangrijkste nieuws besproken in een live-uitzending. Die is kort daarna ook per onderwerp terug te kijken.

Nieuwe generatie

Wie brengen dat nieuws? Geen ingehuurde influencers of YouTubers. Veel verslaggevers hebben de afgelopen jaren hun debuut in beeld gemaakt. We kiezen niet voor bekende socialemediagezichten, maar eigen journalisten. Zij hebben kennis van zaken en kennen onze journalistiek. In ons vak is het bovendien een geluk dat een nieuwe generatie aan het werk gaat die journalistiek in beelden met de paplapel heeft binnengekregen.

Quote We laten onze Angela de Jong echt geen Tik­Tok-dans­je doen, maar we willen belangrij­ke nieuwsver­ha­len op een begrijpe­lij­ke manier uitleggen Bouke van der Veer, Chef video AD

In dit opzicht heeft de kritische briefschrijver waarmee ik begon gelijk. De manier waarop we nieuws brengen - sneller, digitaler - is sterk veranderd, veel beter dan vroeger afgestemd op de gebruikers. Maar de informatie over belangrijke onderwerpen moet nog steeds betrouwbaar zijn. Famke Louise en met haar een aantal andere BN'ers hebben die les op een harde manier geleerd.

Daarom moeten hoofdredacteuren zich vooral niet bemoeien met hóe we een TikTok-reportage zouden maken. Maar vooral wel met de vraag wélke verhalen we aan jongeren willen vertellen. De vraag dus waar het AD voor stáát. Van der Veer: ,,We laten onze Angela de Jong echt geen TikTok-dansje doen, maar we willen belangrijke nieuwsverhalen op een begrijpelijke manier uitleggen. Zo leren we elke dag weer meer over ons vak.”