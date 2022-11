Hoe een Covid-berichtje uit maart 2020 ineens weer in mijn mailbox kwam

Op 19 maart 2020 stuurde ik een berichtje naar het LinkedIn-account van Hugo de Jonge. Als hoofdredacteur kende ik hem enigszins uit de Rotterdamse politiek. Vandaar ‘Beste Hugo’ - hoewel ik best vermoedde dat het account door zijn medewerkers werd beheerd.

Die week begonnen wij boven de rivieren snel en ruw te begrijpen wat ze in Brabant (en elders in Europa) al een paar weken wisten. Het coronavirus was ontwrichtend voor de maatschappij en kon dodelijk zijn. Verpleeghuizen gingen die dag op slot, de Italianen verlengden hun lockdown, minister Bruins was net oververmoeid onderuit gegaan in de Kamer, in het ziekenhuis werd ineens over een ‘zwart scenario’ gesproken, en over triage. Op de redacties van het AD hadden collega Rennie Rijpma en ik een paar dagen eerder alle collega’s naar huis gestuurd. Naar zolderkamers, washokken en Zoom-meetings.

Ik herinner me nog de plotselinge en felle angst. Hoe zou dit aflopen? Zouden ziekenhuizen moeten kiezen: wie redden we wel, en wie heeft pech? Hoe selecteer je? Een landelijk overzicht van de ziektegevallen ontbrak; in Amsterdam was het OVLG-ziekenhuis bezig om daar een app voor te ontwikkelen.

Het begin van coronacrisis was chaotisch

Ik schreef De Jonge dat een bevriende ondernemer/ondernemende vriend met zijn bedrijf ook zo’n app aan het ontwikkelen was. Hij zit in de apps, dat is zijn vak. Maar contact met de overheid was nauwelijks te leggen, merkte hij, wat wellicht begrijpelijk was voor die chaotische beginfase van de coronacrisis. Met zijn bedrijf had de ondernemer dag en nacht doorgewerkt aan de ontwikkeling van een app en zij wilden deze gratis aan het ministerie geven.

Onze redactie wist ervan, schreef ik ook, maar de ondernemer wilde het verhaal niet zomaar de wereld in slingeren. Geen pitch by media. Dus we maakten er nog geen verhaal van. Hoe kon hij contact leggen met ministerie of RIVM, vroeg ik De Jonge en voegde eraan toe dat ik hier zelf geen enkel belang had.

21 minuten later kreeg ik al antwoord van een medewerker van het ministerie. Of ik de gegevens van het bedrijf kon achterlaten, omdat het ministerie zelf geen contactgegevens kon geven. Dat deed ik. Ik werd vriendelijk bedankt en ik wenste het ministerie succes. Ik ging verder met mijn werk, met de redactie die van een bonte verzameling zittend rond de news desk ineens een legioen thuiswerkers was geworden. Aan de korte mailwisseling heb ik eigenlijk nooit meer gedacht.

Had ik bezwaar?

Tot vorige week. Ik kreeg een mailtje van het ministerie. Met de vraag of ik er bezwaar tegen had als deze correspondentie werd opgenomen in de beantwoording van een WOO-verzoek. Laat ik even uitleggen: de WOO (Wet Open Overheid), wat vroeger de WOB was, zorgt ervoor dat burgers, media en instanties toegang hebben tot informatie van de overheid, dus bijvoorbeeld de correspondentie van een ministerie. Als redactie dienen wij ook vaak WOO-verzoeken in.

Ik had er dus geen bezwaar tegen. Ik heb hier niets te verbergen en ik pleit altijd voor zo groot mogelijke transparantie. Bij het AD hebben we er wel moeite mee als we in officiële stukken voorkomen waardoor onze journalistieke bronbescherming in geding komt, zoals soms in dagvaardingen. Journalisten moeten vrij en onbespied met bronnen kunnen communiceren. Dat was hier niet het geval, dus geen bezwaar.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge. © ANP

Toch had ik ook een raar gevoel. Allereerst omdat alleen mijn eerste berichtje was opgenomen en niet het welwillende antwoord van de medewerker. Dat lijkt me selectief. Daarnaast: in het kader van het coronabeleid werd het ministerie van VWS eerder door de rechter op de vingers getikt omdat veel communicatie rond de zogeheten Sywert-deal niet werd vrijgegeven. Het veroordeelde ministerie besloot daarna om niet de berichten alsnog vrij te geven maar om de dwangsommen te betalen die de rechter had opgelegd. Elke dag dat de berichten niet worden gepubliceerd, moet 100 euro worden betaald. De teller loopt bescheiden op, ook bij ons mediabedrijf, maar openheid blijft uit.

Waarom dan wel dit ene bericht, vroeg ik me af? Lijkt me wederom selectief. Misschien dat ik het Hugo de Jonge eens zal vragen als ik hem tegen het lijf loop. Ik vermoed overigens dat hij het berichtje nooit heeft gezien.

En hoe is het afgelopen met die app van de ondernemende vriend, zult u misschien denken? Met hem is nooit contact opgenomen, niet door het ministerie, niet door het RIVM. We hebben het verhaal over die app dan ook nooit gemaakt.

Volledig scherm Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio. © AD