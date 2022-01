Hoe een paginagrote advertentie van Talpa-vrouwen in het AD kwam

Achter de Schermen‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf.’ De boodschap was kort en krachtig. Een advertentie die de hele pagina 10 vulde van het AD van vrijdag 21 januari, de dag na de publicatie van Boos over de onoorbare zaken achter de schermen van The Voice of Holland en de reactie daarop van mediatycoon John de Mol.

Het telefoontje donderdag aan het begin van de avond was onverwacht. De vraag die werd gesteld namens de vrouwen die bij Talpa, het bedrijf van John de Mol, werken: we hebben naar John gekeken en we zijn teleurgesteld en boos. We willen een statement maken. Kunnen we nog een paginagrote advertentie kopen in de krant van morgen?

Het is een ongebruikelijke vraag aan een hoofdredacteur. Want als hoofdredacteur ben ik verantwoordelijk voor de redactie en onze journalistieke producties, maar advertenties zijn niet mijn eerste verantwoordelijkheid. Neemt niet weg dat ik bereid was om te kijken wat er mogelijk was op deze korte termijn. Ik belde met de uitgever en de salesafdeling, die over de verkoop van advertentieruimte gaat. De vrouwen van Talpa ontwierpen ondertussen de advertentie zoals ze hem wilden aanbieden.

Door snel schakelen over het aanleveren en het door de verkoopafdeling afstemmen van de prijs voor de advertentie lukte het de advertentiepagina voor zaktijd in de krant te krijgen. We zijn natuurlijk gewend om op het laatste moment aanpassingen te doen. Nieuws gaat 24 uur per dag door. In de krant nemen we altijd de meest actuele stand van zaken mee, digitaal kunnen we hoe dan ook het nieuws van het laatste moment meenemen. Maar ondanks de snelheid waarmee deze advertentie tot stand kwam, wijkt deze verder niet af van andere advertenties: iemand heeft een boodschap en koopt daarvoor ruimte in onze kolommen.

Het komt niet vaak voor dat er over een advertentie veel wordt gesproken. Dat dit nu wel gebeurt, is verklaarbaar. Al de hele week gaat het over misstanden die zouden spelen achter de schermen bij het populaire televisieprogramma The Voice of Holland. Er zou sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Het wachten was op de uitzending van Boos van Tim Hofman die deze zaken knap had uitgezocht. Vrouwen die hier de afgelopen jaren mee te maken kregen, kwamen donderdagmiddag aan het woord in Boos. Ze vertelden hoe bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Ali B. en Marco Borsato zich gedroegen tegenover hen, hoe zich zich gebruikt en misbruikt voelden.

John de Mol reageerde in die uitzending ook op deze verhalen. Hij was geschokt en geschrokken door het gedrag van de mannen die werden genoemd, maar hij was ook verontwaardigd dat de vrouwen niet aan de bel hadden getrokken en dichtte de mannen ook weinig ‘macht’ toe. De afstand tussen de beleving van de vrouwen die in Boos aan het woord kwamen en de beleving van John de Mol bleef hangen na de uitzending. Ook bij de vrouwen die bij Talpa werken. Ze stelden in de meegeleverde verklaring: ‘Het zegt veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en maatschappij. En vast en zeker bij meer grote bedrijven waar dit soort denkfouten nog steeds worden gemaakt door mannen met macht. Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing.’ Een sterk statement van deze vrouwen.

Volledig scherm Advertentie van de vrouwen die werkzaam zijn bij Talpa met een boodschap aan hun directeur John de Mol. © ADR