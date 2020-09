Hoe ga je om met een ondoordachte en ingefluisterde actie van BN’ers?

Het is verleidelijk en niet ingewikkeld om de spot te blijven drijven met zangers als Famke Louise, Thomas Berge en Tim Douwsma. Dat is overal ruimschoots gebeurd en daar was wat mij betreft alle aanleiding toe. Het is nu interessanter te kijken naar het mechanisme dat met #ikdoenietmeermee in werking trad.

Het staat iedereen vrij kritische vragen te stellen over het coronabeleid van de overheid. Als Arjen Lubach dat op tv mag, mogen u, ik, gekozen parlementariërs , zangers en influencers het ook. Maar dat schept wel een grote verantwoordelijkheid. Met hun flinke achterban op social media is een oproep van influencers (‘Samen krijgen we de overheid onder controle’) niet vrijblijvend. In vroeger tijden kon je dat nog afdoen als puber-, kantine- of kroegpraat. Nu kun je het niet onbeantwoord laten, hoe graag je dat misschien ook zou willen.

Quote Ook bij het AD vroegen wij ons af wat we met #ikdoeniet­meer­mee aanmoesten

Fascinerend

Volledig scherm Paul van den Bosch. © AD De manier waarop ic-hoofd Diederik Gommers en Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dat dinsdag aan tafel bij Eva Jinek deden vond ik fascinerend. Hun werkelijke gedachten kon ik slechts raden, maar zij lieten Famke Louise in haar waarde, probeerden antwoorden te geven waar ze iets van een samenhangende vraag vermoedden, toonden zich kwetsbaar en staken een hand uit. Waar klinkklare onzin werd gesproken (‘De eerste lockdown heeft niet geholpen’), trokken zij resoluut een grens. Je zou ieder puberkind zulke leraren wensen.



Ze gingen figuurlijk op hun knieën voor een hoger doel: communiceren met een achterban die je niet bereikt met gebruikelijke media (zoals wij). Want dit zijn misschien niet onze influencers, het wil niet zeggen dat zij andere generaties niet bereiken en aanspreken. Even dacht ik hier zelfs aan een pr-campagne van de overheid waarbij Famke Louise als actrice een geniale dubbelrol speelde.



Een spannende gedachte maar zo is het helaas niet gegaan. Een arts en burgemeester gaven écht uitleg aan iemand die ‘vanuit haar gevoel’ vragen stelde maar geen enkele moeite had genomen naar al beschikbare kennis te zoeken. Ze bleek zelfs een pion in een gevaarlijke strategie van militante corona-activisten (die haar vervolgens in de kou lieten staan). De Groene Amsterdammer noemde dit onlangs een ‘infodemie’. ,,Complotdenkers van de oude stempel smelten online samen met hippe influencers met een miljoenenbereik.‘’

Negeren of beantwoorden?

Ook bij het AD vroegen wij ons af wat we met #ikdoenietmeermee aanmoesten. Negeren of beantwoorden? Verslaggever Sander van Mersbergen schreef een artikel waarin hij antwoorden probeerde te geven op de gestelde vragen. Hoe dodelijk is het virus? Staat onze economie op instorten? Heeft het zin, die 1,5 meter afstand?

Daarmee laad je de verdenking op je dat een medium een verlengstuk van de overheid is. Dat wordt ons door een aantal mensen de laatste maanden best verweten. Of we jagen angst aan óf we zijn niet kritisch genoeg op de overheid óf we negeren een wereldwijd complot. Die groep is een minderheid; eerder legde ik hier uit dat het vertrouwen in en bereik van ‘traditionele media’ is toegenomen.

Kamerdebat

Het is de enige rol die we kunnen spelen: steeds antwoorden zoeken op die vragen die niet onnozel zijn. Het is bepaald niet zo dat de overheid - minister Hugo de Jonge met zijn testbeleid voorop - klakkeloos wordt gevolgd. De twijfel aan strategie en maatregelen groeit. De overheidscommunicatie rond de nieuwste stappen werd uitgebreid bekritiseerd. Premier Rutte refereerde zelfs aan dat AD-artikel in het Kamerdebat.

Maar zoals medicus Gommers ook treffend zei: ,,Het virus gaat zijn eigen gang. Het is nooit zwart-wit.’’ Daarom proberen wij in artikelen ook steeds vaker aan te geven waar we geen antwoorden kunnen geven. Berichtgeving is wat we nú weten. Er is geen absolute waarheid, maar je wilt dicht bij beschikbare feiten blijven.

Schrik

Er ontstaat een probleem als complotdenkers die afwijzen omdat ‘hun gevoel iets anders zegt.’ Punt, einde discussie. Dan ontstaan parallelle werelden. Dat Famke Louise (en sommige anderen van #ikdoenietmeermee) snel terugdeinsde van haar ondoordachte en door anderen geregisseerde stoerdoenerij, was misschien geboren uit eigenbelang of schrik. En dus wellicht niet aan nieuwe corona-inzichten.

Maar laten we haar draai ook maar een beetje koesteren in de snel oplopende corona-spanning. De influencer zei ‘sorry', brak met de activisten, beseft de ‘ernst van ongefundeerde uitspraken’ en beloofde voortaan betrouwbare informatie te zoeken. Misschien is dit allemaal achteraf - en onbedoeld - wel de meest effectieve overheidscampagne geweest.