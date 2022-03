Hoe kan het dat er spelfouten in artikelen staan?

Met name van oudere lezers krijgen we weleens de vraag hoe het komt dat er taal- en tikfouten in verhalen staan. Wordt kopij niet gecontroleerd en verbeterd? Zeker wel. Er is een aparte redactie met vaak zeer ervaren collega’s die, als de verslaggevers hun kopij voor de krantenpagina’s inleveren, deze nakijken. Reken maar dat het voor eindredacteuren een erekwestie is om verhalen foutloos – of zo foutloos mogelijk – bij u te krijgen.

Waar gaat het dan weleens mis? Op de geboden snelheid. Als een journalist om welke reden dan ook wordt opgehouden bij het schrijven van een artikel, heeft een eindredacteur minder tijd om de kopij inhoudelijk te beoordelen, te corrigeren, eventueel in te korten en van een passende kop te voorzien. Onder tijdsdruk moet een eindredacteur dan al het mogelijke doen. Want het artikel, en daarmee de hele pagina waarop het staat, kan niet later naar de drukker worden gestuurd dan is afgesproken. Gebeurt dat met meer pagina's dan ontstaat er digitaal een file voor de drukpers – en zo komt de krant nooit op tijd bij u thuis.

Verhalen die online verschijnen, kennen een andere dynamiek. Belangwekkend nieuws wordt zo’n beetje à la minuut op de website van AD gepubliceerd. De eindredactie van die artikelen wordt on the fly uitgevoerd, dus onmiddellijk achter plaatsing aan. Zeker als groot nieuws zich in hoog tempo opvolgt, hebben (eind)redacteuren daaraan hun handen vol. Daar komt bij dat er op elke doordeweekse dag ongeveer zeshonderd verhalen online verschijnen, een veelvoud van het aantal in de krant. Het is veel werk om die allemaal vóór publicatie te lezen. Zodra een fout wordt ontdekt, kan die gelukkig direct worden aangepast.

Dan bestaat er ook nog zoiets als ‘taalblindheid’: het komt voor dat je over een taal- en/of tikfout heen leest. De hersenen van een mens zijn namelijk getraind om spelfouten automatisch voor je te corrigeren. Het staat er verkeerd maar je registreert een woord toch goed.

Ondanks alle redenen die we kunnen aanvoeren, praten we slordigheden nooit goed. Taal is het gereedschap van een journalist, en dat gereedschap dient scherp te zijn.