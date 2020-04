Hoe lang kan de democratie op afstand blijven?

Achter het Verhaal PODCAST | ‘Trump heeft wel een punt met kritiek op WHO’

16 april ‘Donald Trump heeft gelijk wanneer hij zegt dat de Wereldgezondheidsorganisatie - de WHO - niet goed heeft gefunctioneerd in deze zaak,’ zegt buitenlandcommentator Bob van Huet in de podcast Achter het Verhaal over de coronacrisis. ‘Je kunt zeggen dat de WHO wel heel erg op China afgegaan is en erg snel complimenten uitgedeeld heeft over de aanpak.’