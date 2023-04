Hoe vaak kloppen de uitspraken van politici?

factcheckmarathonHebben de kiezers eerlijke informatie van de politieke partijen gekregen bij de Provinciale Statenverkiezingen? Of namen ze het niet zo nauw met de waarheid? Dat is uitgezocht. AD-journalist Inge Janse begrijpt wel dat rechtse politici daarbij vaker zijn gefactcheckt.

Verkiezingen lenen zich goed voor een steekproef naar waarheidsgehalte: ze zorgen in een korte periode voor een stortvloed aan uitspraken. Wat er wordt beweerd, doet ertoe, want mensen laten hun stemgedrag erdoor leiden. Uiteindelijk hebben journalisten van AD, onderzoeksprogramma Pointer en Nieuwscheckers gezamenlijk 48 politieke beweringen nagetrokken.

Onderzoeksjournalist Inge Janse (42) nam deel aan de negendaagse factcheck. Hij is er, om meer dan één reden, uitermate tevreden over. ,,Als onderzoeksjournalist werk je soms maandenlang diepgaand aan een verhaal; nu had je maximaal anderhalve dag om een bewering te controleren. Dat is goed gelukt. We hebben tijdens de marathon ontzettend veel deskundigen gebeld en rapporten nagelezen om te kunnen beoordelen of de uitspraken van politici correct en waarheidsgetrouw waren.’’

Leiden asielzoekers een luxe leventje?

De factcheckers sloegen aan op citaten die onwaarschijnlijk leken én lieten doorschemeren hoe Nederland ervoor stond. Met name op gevoelige kwesties zoals woningbouw, migratie, energie en stikstof. Zoals: ‘Asielzoekers leven op luxe cruiseschepen en krijgen drie keer per dag uitgebreid warm eten’. Wat niet correct en waarheidsgetrouw bleek - alle luxe faciliteiten blijven dicht en er is één warme maaltijd per dag.

Of: ‘Alle Nederlanders moeten in 2026 een hybride warmtepomp hebben, zelfs als je dat niet kunt betalen en het stroomnet dat niet aan kan’. Dat was gedeeltelijk waar: alleen diegenen die vanaf dat jaar hun cv-ketel moeten vervangen, stappen verplicht over op de warmtepomp. Wat wel klopt, is dat het om een flinke investering gaat en dat het stroomverbruik toeneemt.

Volledig scherm AD-journalist Janse weet veel van woningbouw. © AD

Liegen politici vaak?

,,Zo zijn alle landelijke partijen aan de beurt gekomen’’, zegt Inge Janse. ,,Al hebben we meer rechtse partijen bevraagd dan linkse. We hebben onze lezers en kijkers uiteindelijk 48 factchecks en twee achtergrondartikelen kunnen bieden. Van die 48 bleken er veertien standpunten te kloppen, 28 keer zat een politicus ernaast en zes uitspraken bleken te weinig gefundeerd te zijn om waar te zijn.’’

Hebben politici dan vaak gelogen? ,,Ik ben redelijk positief verrast: wij leven in Nederland niet in een leugenachtig spiegelpaleis. Meestal bleek het een verschil van interpretatie te zijn, een kwestie van omgaan met de bronnen die voorhanden zijn.’’

Quote De argumenten van rechtse partijen zijn beter na te pluizen

En wat maakt dan dat rechtse politieke partijen vaker zijn gefactcheckt dan linkse? ,,Ik heb daar wel een verklaring voor. Linkse partijen komen vaker met ideologische uitspraken. Die zijn gericht op verandering in de toekomst. Als een linkse politicus zegt dat iedereen recht heeft op een woning, zal niemand dit betwisten. En soms valt het niet te controleren. Als de Partij voor de Dieren roept dat dierentuinen moeten sluiten, onderbouwen ze dat niet met cijfers over het aantal sterfgevallen onder pinguïns.’’

Nanninga gaf het eerlijk toe

,,Rechtse politici daarentegen komen met argumenten die je kunt napluizen. Van Annabel Nanninga, lijsttrekker van JA21, is bijvoorbeeld de uitspraak dat er ‘wachtlijsten voor woningen zijn doordat statushouders voorrang krijgen’. We hebben haar gebeld en gevraagd hoe ze daarbij kwam, zoals we dat bij iedereen hebben gedaan.

Het eerste wat ze zei, was, dat het ‘natuurlijk niet klopte’. Ze had bedoeld te zeggen dat als alle statushouders een woning krijgen toegewezen, het nog jaren duurt voordat iedereen een huis heeft. Ik heb er respect voor dat ze toegaf dat het niet klopte.’’

Er wordt altijd gecontroleerd

Waarom factchecken journalisten niet het hele jaar door zoals rond de verkiezingen is gedaan? Dat is wel degelijk een standaard onderdeel van de journalistiek, zegt AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma desgevraagd. ,,Onze parlementaire verslaggevers houden dat wat ze horen altijd kritisch tegen het licht. Zij onderzoeken altijd of de feiten kloppen en welk belang iemand heeft om iets wel of juist niet te zeggen. In de factcheckmarathon deden we dit wat zichtbaarder.’’

Ook Inge Janse factcheckt als onderzoeksjournalist dagelijks. In de negendaagse rond de verkiezingen heeft zijn kennis over woningbouw hem veel profijt opgeleverd . ,,Als ik er niet zoveel over had geweten, had ik niet zo snel kunnen werken. We hebben iets neergezet. De resultaten maar ook de intensieve samenwerking met collega-journalisten maakten de marathon allejezus leuk.’’