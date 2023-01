Hoe zorg je dat je lezersbrief in de krant komt?

De abonnee uit Gouda heeft een groot deel van zijn ingestuurde brieven - van 2015 tot en met 2022 - gepubliceerd in zijn boek Brief van de dag. Dat is net verschenen in een kleine oplage. Sommige van die reacties hebben de krant gehaald, waarna andere lezers daar weer hun zegje over deden. En ook die staan in de bundel. Zodoende bevat het boek 139 lezersbrieven. Samen geven ze een soort tijdsbeeld.

,,Als een brief van mij werd geplaatst, kreeg ik reacties uit het hele land’’, zegt Victor Kammeraat. ,,Bijvoorbeeld van oud-collega’s die de brievenpagina lazen en me lieten weten dat ze het eens of oneens met me waren. Het gaf me ook een zekere naamsbekendheid. Zo stelde mijn broer zich een keer op de camping voor en kreeg als antwoord: ‘Kammeraat? Ben jij die briefschrijver uit het AD?’

Achterop de omslag staat de reactie van een lezer die schrijft: ‘Wie is toch die Victor Kammeraat die over alles een mening heeft? Als het iemand van de redactie is, kan hij beter een andere naam gebruiken, want dit gaat opvallen’. De tranen biggelden over mijn wangen toen ik het las. Ik vond het zo grappig. Maar ik ben niet van de redactie; ik heb 42 jaar voor de Britse autofabrikant van Land Rover en Jaguar gewerkt.’’

Wat maakt dat de ingezonden brieven van deze lezer geregeld de meningenpagina halen? Welke criteria hanteert de krant daarvoor? Laten we vooropstellen dat alle post van lezers elke dag wordt doorgenomen (in het weekeinde alleen op zondag). De reacties die maar uit een of twee zinnen bestaan of die naar verschillende media en politici worden gestuurd, vallen sowieso af. Een brief moet een inhoudelijk respons zijn op de verhalen die AD brengt. Bij voorkeur sluit de inhoud goed aan bij de actualiteit.

Ingezonden brieven mogen opmerkelijk, scherp of complimenteus zijn. Ze mogen een discussie aanzwengelen - graag zelfs - of er inhoudelijk iets aan toevoegen. Maar wat een briefschrijver beweert, moet wel kloppen. In elk geval geen onwaarheid zijn. En het is prettig voor de toon van de discussie dat er op de bal wordt gespeeld en niet op de man.

Hoe doet veelschrijver Kammeraat dat? ,,Als een nieuwsonderwerp me aanspreekt, schrijf ik wat er in me opkomt. Ik probeer objectief te zijn, scherp op het onderwerp maar vriendelijk op de persoon. Ik eindig een brief vaak met humor of een vraag. In de hoop dat er een discussie ontstaat, positieve reuring. Een keer heb ik in een opwelling een te emotionele brief gestuurd, waarin ik een kromme vergelijking trok die ik hier niet wil herhalen. Die is begrijpelijkerwijs niet geplaatst.’’

Zoals Victor Kammeraat zijn er meer lezers die regelmatig reacties insturen. Hun namen beginnen op den duur op te vallen op de meningenpagina. Hebben zij misschien een streepje voor? Een deel van het antwoord is, dat elk medium een vaste groep veelschrijvers aantrekt die zich betrokken voelt en dat is voor AD niet anders.

Het is goed om te weten dat de lezersredacteuren in eerste instantie naar de inhoud van een lezerscommentaar kijken, en niet naar de naam die eronder staat. Komt iemand goed uit zijn woorden? Gebruikt hij of zij (goede) argumenten? Is de inhoud constructief (of alleen maar gemopper)? Op tik- en spellingsfouten wordt niet gelet: de lezersredacteuren herstellen ze.

Nieuwkomers

Pas in tweede instantie wordt gecheckt wie de brief schreef. Een criterium in de dagelijkse selectie is zeker ook of de schrijver in de dagen ervoor de eindstreep al haalde. Echt niet alle reacties van een betrokken lezer halen altijd de krant, al blijft dat achter de schermen en dus onzichtbaar. En sterker nog, een nieuwkomer onder de briefschrijvers maakt grote kans op plaatsing van zijn of haar commentaar, juist omdat die deel kan gaan uitmaken van de AD-community.

Merkt Victor Kammeraat dat ook? ,,Het is moeilijker geworden om met m’n brief in de krant te komen. Maar nog altijd kijk ik de volgende dag meteen of die erin staat.’’

Brief van de dag (€ 22,50) is verkrijgbaar via info@victorkammeraat.nl