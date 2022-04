‘Ik móét iedere dag dat woord raden’

Begin februari was het nieuws: de gerenommeerde Amerikaanse krant The New York Times kocht Wordle. Het populaire woordspelletje laat zich het beste uitleggen als een digitaal Lingo. Aan de speler om één keer per 24 uur een woord van vijf letters te raden binnen zes pogingen. Eenmaal geraden of na zes mislukte pogingen is het wachten tot de volgende dag voor een nieuwe kans. Het spel is even simpel als verslavend. Ik móét gewoon iedere dag weer dat woord raden. Meteen ook goed voor de Engelse woordenschat.

Er zijn veel redenen waarom ik in de voetsporen van The New York Times zou willen treden, maar op dit ene bescheiden punt is het gelukt. Ook het AD heeft nu Woordle, de Nederlandse variant van het spel. Op de website AD.nl en in de app vindt u Woordle onder het kopje Fun. Binnenkort verandert dat kopje in wat het feitelijk is: Puzzel. Werkt precies als de Amerikaanse versie: één woord van vijf letters per 24 uur, zes pogingen. Ik hoop van harte dat u er net als ik iedere dag even voor terugkomt.

Puzzels hebben sinds jaar en dag een belangrijke plek in de krant en tegenwoordig ook digitaal. Als redactie houden we ons vooral bezig met de journalistieke producties, maar het is hartverwarmend om te vernemen hoeveel plezier onze lezers halen uit het maken van de puzzels die we ook dagelijks brengen.

Goed voor het brein

Afgelopen week bestond ons vernieuwde zaterdagmagazine Mezza precies één jaar. We deden onderzoek naar hoe Mezza wordt gewaardeerd door onze lezers. AD-lezers geven het gemiddeld een 7,9, een prachtig rapportcijfer. En hoewel Mezza veel gewaardeerde rubrieken kent, bleek uit dit onderzoek dat niets zo populair is als de puzzels die er wekelijks in staan. Voor de krant is dat niet anders. Reden om hier ook nog even extra aandacht te vragen voor de puzzels die we digitaal aanbieden. Er staat een enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan puzzels voor u klaar.

Puzzelen is voor veel mensen een aangenaam tijdverdrijf, maar het is ook nog eens gezond. Neuropsycholoog Erik Scherder zei daar het volgende over: ,,Kost het moeite om een puzzel op te lossen? Dan doet het brein goede zaken, de stofwisseling gaat omhoog en het bloed gaat harder stromen, wat weer van groot belang is voor het aantal verbindingen in de hersenen. De kwaliteit van het brein zou in theorie kunnen afnemen vanaf je dertigste levensjaar dus daarom is het sleutelwoord: uitdaging. Blijf jezelf iedere dag weer opnieuw uitdagen. Daarom zou ik ook zeker willen zeggen: ga puzzelen en maak het jezelf daarbij vooral niet te makkelijk.”

Ik wens u naast veel leesplezier - en digitaal ook nog veel kijk- en luisterplezier - heel veel puzzelplezier.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: