‘Ik was in shock toen ik VS-correspondent werd, het ging allemaal zo snel’

Vanuit haar standplaats New York de hele Verenigde Staten bestrijken: het is correspondent Karlijn van Houwelingen (32) ook het afgelopen jaar gelukt. Vraag haar alleen niet hoe.



Vrijwel dagelijks was er breaking news, Van Houwelingen kon bijna non-stop aan de bak. Per auto, trein en vliegtuig trok ze door het door corona geteisterde land om verslag te doen. ,,2020 was inderdaad een wild jaar hier’’, zegt ze lachend. ,,Dat was het voor iedereen natuurlijk, maar in Amerika was het dat helemaal. De verkiezingen, corona: er kwam geen einde aan het nieuws. Het was veel, maar het was voor mij als correspondent ook ontzettend interessant en uitdagend. Er gebeurde continu wel iets onverwachts, het was een stroom aan ongekende gebeurtenissen.’’