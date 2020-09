In coronatijd worden we meer gelezen en gevolgd dan ooit

Lopend langs de Oudegracht in Utrecht zag ik het donderdagmiddag met eigen ogen: het coronavirus is niet uit ons leven maar wel uit vele hoofden. De zon scheen uitbundig, dus zaten de terrassen vol. Binnen was het net zo druk. Groepen mensen, echt niet alleen studenten en jongeren, zaten en liepen dicht bij elkaar. Een dag eerder zag ik hetzelfde beeld in de Haagse binnenstad. Hoe zou dat komen, vroeg ik me af, in een periode waarin het aantal besmettingen in de Randstad sterk oploopt? Komt het doordat er geen alarmerende berichten vanaf ic-afdelingen komen? Nemen we bewust het risico? Of lezen en kijken we minder nieuwsberichten?