In deze dure septembermaand delen we onze opgebouwde kennis

September is de maand waarin er veel opstart. De scholen in het hele land zijn weer begonnen, op universiteiten starten de colleges, de sporttrainingen en -competities trappen af en ook op veel werkvloeren zijn er na de rustige zomermaanden weer volop plannen die ten uitvoer moeten worden gebracht.

Die start van alles voelen we ook in onze portemonnee. Tijdens de vakantie hebben we de uitgaven vaak net wat makkelijker op laten lopen; toch uit eten in plaats van koken, voor één keer in ons leven gaan paragliden of toch die dure zonnebril kopen. Vaak blijkt pas bij thuiskomst dat de uitgaven ruimer waren dan vooraf gedacht. En dan brengt de herstart van het gewone dagelijkse leven ook nog de nodige kosten met zich mee: nieuwe voetbalschoenen, een laptop, een fietsreparatie. Mocht u zich afvragen waar het idee vandaan komt voor de AD Geldmaand, bovenstaande is de verklaring. We voelen het allemaal in onze portemonnee.

Daarbij komt dat we op de redactie behoorlijk wat kennis in huis hebben over hoe geld te besparen. Verslaggevers die veel over de energiemarkt schrijven, weten uitstekend of het slim is om je contract vast te zetten of juist niet. Ze weten het zelf en hebben toegang tot een groot netwerk aan contacten die ook op detailniveau vragen hierover kunnen beantwoorden.

Hetzelfde geldt voor de dagelijkse boodschappen, benzineprijzen, verzekeringen en omgaan met schulden. We schrijven daar vaak over en hebben al met al heel wat slimme bespaartips opgebouwd. Of investeringstips die op de wat langere termijn in uw voordeel kunnen werken. Want dat is wat we in deze dure septembermaand doen; onze opgebouwde kennis delen. Uw vragen voorleggen aan deskundigen, zodat we ook meer op maat iets voor u kunnen betekenen. U komt de artikelen en tips die we schrijven tegen in de krant en op AD.nl/geld.

We kijken natuurlijk ook waar het geld naartoe gaat. Want vaststellen dat de prijzen stijgen is één ding, we willen ook weten wie daarvan profiteert en of het terecht is dat prijzen stijgen. Of dat iemand er een slaatje uit slaat ten koste van uw portemonnee. De journalistiek is er om misstanden bloot te leggen én de redactie werkt voor haar lezers, luisteraars en kijkers. We willen dat u uw voordeel kan doen met onze berichtgeving. Door uw kennis te vergroten én soms ook door dankzij een goede tip wat meer geld over te houden.

