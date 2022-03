Joost Prinsen met ‘Joost weet raad’ terug bij het AD

Voor veel mensen was het een grote teleurstelling toen acteur, presentator en schrijver Joost Prinsen vorig jaar zomer aankondigde ‘voorlopig’ te stoppen met zijn vragenrubriek. Maar er gloorde hoop, want Prinsen had niet definitief de deur achter zich dichtgetrokken. Het woordje voorlopig bood houvast.

Nu gaat hij voor onbepaalde tijd met ‘hernieuwde moed en vreugde’ verder waar hij min of meer is gebleven. De eerste vragen heeft hij alweer op zijn specifieke humoristische en nuchtere wijze van antwoord voorzien. Vanaf zaterdag verschijnt zijn rubriek Joost weet raad drie keer per maand in zaterdagbijlage Mezza.

Frequentie

Eén weekeinde moet de lezer zonder doen. En juist dit trok Prinsen, die niet lang hoefde na te denken over zijn toezegging, over de streep. De frequentie en het aantal vragen per keer gaan omlaag, waardoor het schrijven voor hem beter is te behappen. Het geeft wat lucht. ,,Het werk begon op een gegeven moment zwaar te wegen.”

In plaats van wekelijks twee problemen ‘op te lossen’, mag hij nu drie vragenstellers per maand voorzien van repliek. Hierdoor is de druk van de ketel. ,,Ik kon het tempo niet meer volhouden. De machine liep vast. Drie vragen per maand kan ik aan. Dat is makkelijker. Dan heb ik niet het idee dat er voortdurend een pistool op mij is gericht”, zegt hij.

Vetes

Bovendien werden de problemen inhoudelijk veel van hetzelfde. Buren met onenigheid over regenpijpen of rioolbuizen. Familieleden die met elkaar in de clinch lagen. Een kleinkind dat opa niet meer wil zien of andersom. ,,Ik had het idee dat ik bepaalde kwesties al een paar keer voorbij had zien komen, alleen de ene keer net wat leuker dan de andere keer.”

Hij besloot dat het genoeg was. ,,Het hele proces wordt moeizaam, terwijl het de afgelopen jaren meestal een vreugde was. En dan moet je stoppen, in ieder geval voorlopig”, waren zijn woorden in zijn tijdelijke laatste bijdrage in juli. Het gevaar dat het zure stukjes zouden worden, lag op de loer, zegt hij nu. ,,Dat is weg.”

Plezier

In het begin miste hij de rubriek geenszins. Was hij blij met zijn keuze, maar naarmate de tijd verstreek begon het toch weer te kriebelen. Toen de chef van Mezza hem vroeg of hij weer zin had om te gaan schrijven, was zijn reactie direct positief. Prinsen heeft zich weer helemaal opgeladen om alledaagse problemen in het land van zijn grappige, directe reactie te voorzien. Het plezier is terug. Hij kan er weer tegenaan.

Dat hij privé helemaal senang is, heeft geen invloed op zijn schrijven. Ook kan hij - gelukkig - meestal niet putten uit zijn eigen ervaring. Familieruzies staan met stip op 1 als je de vragen zou rubriceren. ,,Breuken in mijn familie ken ik goddank niet. Het lijkt wel of er haast geen families meer zijn waar die niet voorkomen.”

Kwaliteit

Hij is niet bang dat vragen hem snel zullen tegenstaan. ,,Ik kijk wel hoe het gaat lopen. Ik hoop ze met een andere invalshoek te beantwoorden.” Met 79 jaren levenservaring en een flinke dosis gezond verstand (‘gezond, en niet per se veel’) kom je volgens hem een heel eind. ,,Daarnaast en dat is niet onbelangrijk, kan ik schrijven. Beetje hooghartig misschien, maar het is wel zo.”

De stapels fanmail die binnenkomen, bewijzen dat de adviezen van Joost worden gewaardeerd. De doorstart is er en voorlopig kan Prinsen verder. ,,De lieve Lita uit de Libelle die model stond voor dit soort rubrieken werd geschreven door een meneer uit Vught en die heeft het wel honderd jaar gedaan. Ik ben een man en kom ook uit Vught. Dus het is te doen.”

