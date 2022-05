Journalist Ellen van Gaalen: ‘Ik kan niet meer over de snelweg rijden zonder te denken ‘al die fijnstof moet ongezond zijn’

Onze MensenJournalist Ellen van Gaalen (37) heeft nog een waslijst aan verhalen die ze over de gezondheidszorg wil schrijven. Wat ze in haar vak tegenkomt, laat haar niet altijd onberoerd. Al is het omdat ze zelf een keer is bedreigd.

Hoe weet je nou wat onze lezers boeit?

,,Als journalist let ik heel erg op wat er in gesprekken wordt gezegd. Dat kan op een gewone verjaardag zijn en zelfs terwijl ik met mijn vrienden praat. Meestal hoor ik met welke vragen mensen zitten of wat ze bezighoudt. Lezers kunnen me ook mailen als ze denken dat ze een interessant onderwerp voor me hebben. Daarvoor heb ik het e-mailadres gezondheid@ad.nl. Bij alles wat ik hoor, bedenk ik me: is dit een onderwerp dat veel lezers aangaat? Of: raakt het misschien een snaar? Ik krijg natuurlijk ook belangrijk nieuws door van professionals uit de gezondheidszorg.’’

Wat doe je de hele dag als redacteur gezondheidszorg?

,,Ik heb een lange lijst met verhaalideeën en daar zoek ik niet alleen informatie en geschikte gesprekspartners bij, ik zoek ook altijd naar mensen die hun persoonlijke ervaringen erbij willen vertellen. Soms moet je lang naar zo iemand speuren. Zo schreef ik een artikel over de wachtlijsten bij inhaaloperaties. Veel patiënten bleken bang dat als ze daarover zouden vertellen, ze onderaan de wachtlijst terecht zouden komen. Als journalist moet je regelmatig kritisch zijn, maar dan ontstaat er een bepaalde huiver om mee te werken.

,,Ik houd ook nieuwsbrieven en sociale media in de gaten. Wat je daar leest, kan je op het spoor zetten van een goed verhaal. Als een arts twittert dat het vastloopt op de Spoedeisende Hulp dan check ik of dat bij andere ziekenhuizen ook het geval is. Want zo ja, dan heb ik een verhaal te schrijven.

,,Al die nieuwtjes checken, kost ook tijd. Bij de nieuwsdienst van AD is daar ruimte voor. Het ene verhaal heb je namelijk in een paar uur rond en het andere kan weken tijd vergen. Bijvoorbeeld omdat er nog geen cijfers over een fenomeen bekend zijn, of omdat je niet de juiste bronnen te pakken krijgt.’’

Onze lezers geven aan dat ze meer wetenschappelijk nieuws zouden waarderen. Ben je daarvoor in?

,,Zeker, al bestaan er zo verschrikkelijk veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat we elke keer opnieuw een afweging moeten maken. Het AD is geen medisch tijdschrift. We kunnen niet alles. We kiezen voor de belangrijke medische doorbraken en voor de verhalen die zoveel mogelijk mensen aangaan.’’

Kan AD wat meer tips geven voor mensen die langdurig ziek zijn, zoals bijvoorbeeld longcovidpatiënten?

,,Dat doen we al vaak, al moet de lezer die tips zelf uit een nieuwsverhaal halen. Als ik meld dat medicijnen tegen obesitas beschikbaar moeten komen voor grotere groepen mensen, dan kun je je bij lezing al afvragen of dat wat voor jou is. En als je niet extreem te zwaar bent, weet je ook meteen dat je zelf aan de medicatie moet meebetalen.

,,Longcovidpatiënten hebben in een van mijn verhalen kunnen lezen dat ergotherapie hen beter helpt te herstellen dan fysiotherapie. Ik ben bij een ergotherapeut langsgeweest om te beschrijven hoe mensen worden geholpen hun dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk op te pakken. Al die tips staan verpakt in verhalen, en wie wil kan ze teruglezen op de site – onder ‘Gezond’.’’

Ben je zelf nog weleens geschokt door het nieuws dat je brengt? Je schreef bijvoorbeeld dat bijna één miljoen longpatiënten door het inademen van verontreinigde lucht kampt met extra gezondheidsproblemen. Of dat duizenden patiënten in coronatijd een voet of teen verloren.

,,Ik schrik nog steeds als ik percentages omreken naar absolute gevallen: dan blijkt opeens hoeveel Nederlanders ziek zijn of een behandeling nodig hebben. Aan zo’n percentage alleen lees je de aantallen niet af. En als ik bezig ben met een verhaal over een jongeman met leverkanker wiens zus hem een deel van haar lever afstaat, dan ben ik onder de indruk. Zo jong zijn en dan al zoveel meegemaakt hebben – je telt wel even je zegeningen.

,,Ik denk als gevolg van mijn portefeuille ook vaker na over mijn leefstijl. Tegenwoordig kan ik niet meer langs een flat pal naast de snelweg rijden zonder te denken: al die fijnstof, dat kan toch niet gezond zijn voor die bewoners?!’’

Hoe kom jij toch aan mensen zoals ‘de babyfluisteraar’ of de astmapatiënt die om gezondheidsredenen naar de kust verhuist?

,,Babyfluisteraar Nikk Conneman was een tip van het Erasmus MC zelf. Persvoorlichters weten wat voor verhalen ik zoek. Voor mijn werk is het belangrijk dat ik veel mensen ken en zij mij. Daarom ga ik regelmatig bij grote organisaties op bezoek. Om bij te praten over wat er gaande is en wat er misschien nog aan komt aan aardige verhalen. Ik doe meer verhaalideeën op door langs te gaan dan door mensen te bellen of te mailen.’’

Het klinkt alsof je het allemaal wel onder controle hebt.

,,Voorlopig heb ik nog genoeg verhalen te schrijven. Wat me wel is overkomen in coronatijd, is dat een collega en ik bedreigd zijn. We lieten in een artikel mensen aan het woord die om persoonlijke redenen boos waren op iedereen die zich niet liet vaccineren. Op Twitter reageerde toen ene Stephan dat ‘de ophitsers’ – mijn collega en ik dus – ook een gezicht moesten krijgen. Hij heeft onze foto’s geplaatst met de tekst ‘ga maar dood’. Heftig! De hoofdredactie heeft toen aangifte gedaan. Het was me niet eerder overkomen.’’

Ellen van Gaalen in het kort

Privé: 9 jaar met haar man, heeft twee kinderen.

Verslaggever gezondheidszorg sinds: april 2021.

Best bijgebleven tot nu toe: ‘Die dag waarop ik mocht meelopen in het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht, om met eigen ogen te kunnen zien wat corona teweegbracht. Hoe zwaar dat was voor patiënten, verpleegkundigen en artsen.’’

Studeerde: Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit en journalistiek aan de Hogeschool voor Journalistiek.

Kun je kennen van: haar verhalen die ze 6,5 jaar lang schreef over het onderwijs, haar publicaties voor het onderzoeksteam, AD Haagsche Courant en AD Rotterdams Dagblad.

Guilty pleasure: de muziek van de Backstreet Boys. ‘In oktober ga ik weer naar een concert.’

Mijn moeder zei altijd: ‘Mijn broer ik zijn totaal verschillende mensen. Zij zei altijd: dat geeft niks zolang je elkaar maar respecteert. We kunnen nog steeds goed door één deur.’