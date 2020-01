‘Leraren willen geen mondige ouders en administratief werk meer, ze willen lesgeven’

Waarom Waarom al die aandacht voor de gemeentepo­li­tiek?

27 januari Lezersvraag - Een lezer uit Den Haag vroeg ons laatst of het wel zin had, al die verhalen over de ruzies en het gehakketak in de Haagse gemeenteraad. ‘Ga liever de stad en de wijken in en schrijf wat daar aan de hand is!’ Ik moest hem voor een deel gelijk geven. Voor sommigen staat regionale journalistiek nog steeds gelijk aan het gedetailleerd volgen van de raad. Als je dat overal en consequent doet, bedrijf je regionale journalistiek, zo luidt de gedachte.