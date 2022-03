Lezersvraag: Waarom gebruikt AD polariserende koppen online?

veelgestelde vraag Hoe kan het dat er spelfouten in artikelen staan?

Met name van oudere lezers krijgen we weleens de vraag hoe het komt dat er taal- en tikfouten in verhalen staan. Wordt kopij niet gecontroleerd en verbeterd? Zeker wel. Er is een aparte redactie met vaak zeer ervaren collega’s die, als de verslaggevers hun kopij voor de krantenpagina’s inleveren, deze nakijken. Reken maar dat het voor eindredacteuren een erekwestie is om verhalen foutloos – of zo foutloos mogelijk – bij u te krijgen.

10 maart