Marcia Nieuwenhuis: ‘Weet jij meer over een misstand, dan kun je ons helpen’

Even voorstellenIn de rubriek Even Voorstellen stellen onze verslaggevers zich aan je voor. Wie zijn de mensen achter de verhalen en hoe gaan ze te werk? Ze geven graag een inkijkje in hun werk en aanpak. Vandaag onderzoeksjournalist Marcia Nieuwenhuis.

Je leest mij vast wel eens op je telefoon nadat we een pushbericht hebben verstuurd of in de krant met een bak koffie erbij. In de acht jaar die ik nu voor het Algemeen Dagblad en de regionale titels Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Tubantia, BN De Stem, PZC, De Stentor en De Gelderlander werk, probeer ik je zo goed mogelijk van nieuws en duiding te voorzien.

Op 18 januari 2020 stuurde ik een app’je naar RIVM-topman Jaap van Dissel, over ‘een mysterieus Chinees virus’. Brits onderzoek wees toen uit dat mogelijk 1700 mensen waren geïnfecteerd met een coronavirus. Dat aantal stond in schril contrast met de melding van China dat bijna vijftig mensen besmet waren. ,,Beste Jaap, Wij hebben nu dit bericht: ‘Zorgen om export van Chinees virus: ‘mogelijk 1700 besmettingen’’. Daar staat al in dat de kans klein is dat het virus Nederland bereikt omdat er geen directe vluchten zijn. Maar als je nog iets toe zou kunnen voegen, wordt dat zeer gewaardeerd.’’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verklaart dan dat de ‘de kans klein is dat het virus in Nederland opduikt omdat er vanuit het Chinese Wuhan geen directe vluchten naar ons land zijn’. Een nogal boude bewering, in het licht van de globalisering die al jáááren gaande is. Die uitspraak gaan we ongetwijfeld terughoren in de enquêtebankjes als deze crisis voorbij is, verwacht ik. Van Dissel antwoordt: ,,Er is nog veel onzeker: hoeveel besmettingen er precies zijn opgetreden, of iedereen wel ziek wordt na besmetting, of er overdracht is van mens op mens. We zijn alert en houden de berichten goed in de gaten.’’

,,Moeten we ons zorgen maken?’’ app ik terug. De dan nog lang niet zo bekende voorman van het Centrum voor Infectieziektebestrijding reageert: ,,Er is teveel onzeker om de situatie goed te duiden. Dat geldt ook voor de risico’s.’’ En óf we ons zorgen moesten maken, weten we nu. Maar man, wat wisten we weinig. Wat volgde was een krankzinnig nieuwsjaar, waarin we beetje bij beetje wijzer werden over dit ontwrichtende virus, waardoor Nederland tot stilstand kwam. Zelden had nieuws zoveel impact.

Op zo'n moment proberen wij niet alleen dat nieuws - het kale cijfer - te brengen, maar ook de uitleg. Wanneer is er eigenlijk sprake van groepsimmuniteit? En wat betekent dit voor jou? We interviewen experts, zoals arts-microbioloog en hoogleraar Hans Zaaijer, die uitlegt dat ‘een vaccin’ dus ‘echt de redding moet zijn en niet het gedoseerd over de samenleving laten komen van corona’.

Volledig scherm © Marco Hofste Het zijn soms heftige conclusies die ons niet onberoerd laten. Dat blijkt ook uit de schokkende beelden van de rellen in ons land, die de afgelopen dagen de wereld over zijn gaan. Op onze site en in de krant doen we daar verslag van. Maar we brengen dit nieuws ook als dit niet tot geweld leidt, maar tot neerslachtigheid. Het leven is minder leuk sinds corona.



Sinds dat app’je aan Van Dissel zijn we meermaals op de proef gesteld met coronamaatregelen. Ik worstel daar zelf soms ook mee. Als beachvolleybal niet meer mag, verander ik in een verongelijkte, stampvoetende kleuter. Maar ik realiseer me dat het niets voorstelt, bij het bijna onbeschrijfelijke leed van anderen, zoals Ria. Een verzorgende die in dit welvarende land billen moest gaan wassen zonder mondkapje, terwijl specialisten er wél één op hadden. Of Marcel. Een 43-jarige coronapatiënt die in tranen uitbarstte toen hij het - ‘tussen de bejaarden’ - weer zeven minuten volhield op een hometrainer.

In deze coronacrisis zijn de antwoorden op onze vragen soms moeilijk te verteren. Bijvoorbeeld als we ‘besodemieterd’ zijn met ‘falende mondkapjes’ of als allerlaatste EU-lidstaat beginnen met inenten. Gelukkig kun je zelfs in deze crisis ook je ziel en zaligheid leggen in een verhaal over een mooi initiatief.

Instanties werken ons hierbij soms vreselijk tegen, zoals de GGD's momenteel, waar ik nu onderzoek naar doe. Tot op directieniveau is besproken dat zij ‘niet willen meewerken’ aan een evaluatie van afgelopen jaar.

Weet jij meer over een misstand, dan kun je ons helpen. Tips sturen kan veilig en anoniem. Wij zullen er alles aan doen om de identiteit van tipgevers te beschermen. Hoe meer details je verstrekt over het onderwerp, hoe beter wij ermee aan de slag kunnen. Het helpt als je ons de mogelijkheid biedt om de informatie met jou te bespreken.

Mocht je een concrete tip hebben, schroom dan niet.

Marcia Nieuwenhuis

m.nieuwenhuis@ad.nl

Marcia Nieuwenhuis is (onderzoeks)journalist en politicoloog. Sinds 2013 werkt zij voor het AD en de regionale kranten. Daarvoor werkte zij als politiek verslaggever voor Dagblad De Pers​. Landelijk verwierf ze bekendheid met stukken waarvoor ze een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), onder meer naar de risico's van de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u en de dierenpolitie. PVV-Kamerlid Dion Graus opperde daarna in de Kamer om een 'perspolitie'​ in het leven te roepen tegen journalisten als 'Mevrouw Marcia'. Ze voltooide de Utrecht Data School, behaalde een master in politicologie en een bachelor journalistiek. In 2011 won zij 'Een Tegel'​, de prijs voor de meest getalenteerde journalist van het jaar (voorheen bekend als het Gouden Pennetje). Beluister de podcast als je meer wilt weten over de totstandkoming van het verhaal over kankerpatiënten die worden geopereerd in onervaren ziekenhuizen.