Medische misser? Misschien. Misschien ook niet. Wees óók kritisch naar klagende patiënten

ACHTER DE SCHERMENTwee jaar geleden, midden in coronatijd, schreven we een verhaal over een conflict tussen een zoon van een overleden vader en een huisarts uit Alphen aan de Rijn. Beide partijen stonden afgelopen week in de rechtszaal. Daar kwamen onze AD-verhalen over deze zaak ter sprake. En daar moeten we een wijze les uit trekken, vindt hoofdredacteur Paul van den Bosch.

De politierechter veroordeelde Marcel van T. (58) deze week tot een geldboete voor laster. De man moet de arts over wie hij online onwaarheden verspreidde, ook een schadevergoeding betalen.

‘Gevaarlijke gek’

Die huisarts, door de verdachte als een ‘gevaarlijke gek’ weggezet, is Robert-Jan van Rijn uit Alphen aan den Rijn en hij nam in 2021 contact met mij op. Van Rijn was het niet eens hoe wij over het conflict tussen hem en Van T. hadden bericht. Dat was ik na bestudering van de artikelen wel met hem eens.

Die AD-verhalen werden in de rechtbank geciteerd. Zij werden gepubliceerd bij AD Groene Hart, die in Alphen aan den Rijn goed wordt gelezen, maar werd ook doorgeplaatst op alle sites binnen ons journalistieke bedrijf. Dan heb je het dus over een potentieel miljoenenpubliek, dat schept een extra verantwoordelijkheid.

Over medici kunnen klachten worden ingediend, dat gaf Van Rijn zelf ook toe, en daar kunnen media over schrijven, en dat moeten ze soms ook juist. In het verleden zijn genoeg medische misstanden via media naar boven gekomen. Maar dan moet het wel kloppen en goed onderzocht. Daarvoor moet je als journalist beginnen met de juiste vragen te stellen.

Als schouwarts werd Van Rijn in februari 2021 opgeroepen toen de vader van Van T. plotseling in elkaar was gezakt en overleden. Hij schreef ‘Covid-19' als doodsoorzaak op het daarna verzegelde formulier. Onzin, vond de familie, vader was hartpatiënt. De envelop waarop briefgeheim zit was intussen opgemaakt. Door wie, bleef in de rechtszaak onduidelijk.

De familie stelde Van Rijn een ultimatum. De doodsoorzaak moest worden veranderd. Zo niet, dan zouden acties volgen: aangifte wegens valsheid in geschrifte (die werd geseponeerd), een gang naar de tuchtrechter (uitspraak: ‘zorgvuldig’) en het mobiliseren van de media.

In het spel

Daarmee kwamen wij in het spel. Zoon Van T., die zichzelf indertijd onderzoeksjournalist noemde, publiceerde zelf ook een stuk op de site commonsense.tv. Hij betichtte de arts ongeremd van leugens, fraude en financieel gewin: hij zou voor een Covid-doodsverklaring zelfs 30.000 euro krijgen. Pas op voor ‘leugenaar’ Van Rijn, waarschuwde Van T. Uiteindelijk zou de huisarts volgens Van T. onderdeel zijn van een groot complot ‘met een verwoestende impact op de samenleving’, zo bleek dinsdag in de rechtbank.

Quote Ik bleef vooral zitten met het gevoel dat we erg makkelijk met de klacht van de familie waren meegegaan

De impact van zo'n boodschap op medici werd snel duidelijk: wantrouwen, beledigingen, bedreigingen. Van Rijn raakte zelfs een deel van zijn patiënten kwijt. Indertijd kreeg ik op de redactie berichten van Alphense huisartsen, Van Rijns collega’s. Wisten wij dat medici nauwelijks weerwoord kunnen geven vanwege hun beroepsgeheim? Daarop moeten patiënten kunnen vertrouwen. En wisten wij dat wij met het publiceren van een foto van de doodverklaring illegaal hadden gehandeld?

Geen eigen onderzoek

Ik bleef vooral zitten met het gevoel dat we erg makkelijk met de klacht van de familie waren meegegaan. We omarmden deze niet helemaal, maar lieten kritische vragen na en deden zelf geen nader onderzoek. De aantijgingen tegen de arts waren te zwaar om dat zo te doen.

Die vragen werden deze week wel aan de verdachte gesteld door de rechter. Bijvoorbeeld: ‘Bent u afgestudeerd als medicus dat u zelf de doodsoorzaak kunt vaststellen?’ En: ‘Je mag er uiteraard anders over denken, alleen is altijd de vraag: hoe ga je vervolgens met je onvrede om?’

De verdachte ging naar de politie en het Medisch Tucht College, maar wees een klachtenprocedure bij de huisartsenpost en een autopsie af, en ging vooral op social media vol in de aanval. De dokter voelde zich een ‘sitting duck’.

Schadevergoeding

Ik was blij dat ik afgelopen dinsdag de zaak voor de Haagse politierechter volgde. Je ziet de impact van een publicatie vóór je. De verdachte betuigde geen spijt en kondigde meteen aan in beroep te gaan tegen het vonnis. De huisarts zag in de straf (800 euro waarvan 500 voorwaardelijk) en schadevergoeding (1500 euro) enige genoegdoening.

Hij zat er ook namens de beroepsgroep, zei hij. Je kunt het als medicus best mis hebben, maar we hebben officiële wegen om klachten in te dienen. Als journalist konden wij deze middag de les trekken dat we over medische dossiers moeten kunnen schrijven, maar dan wel feitelijk en kritisch naar beide kanten.

