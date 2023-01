‘Met een biertje troeven de Belgen de koppigheid van Nederlanders af’

Onze man in BrusselOud-hoofdredacteur Hans Nijenhuis (60) schrijft sinds november over de Europese politiek. Als ‘onze man in Brussel’ ontmoet hij vooral bevlogen Europarlementariërs: ‘Wat hier wordt besloten, heeft nog steeds invloed op de hele wereld.’

Hoe bevalt het om het werk van een van de machtigste parlementen ter wereld te verslaan?

,,Het was voor mij altijd nog een jeugddroom om correspondent in Brussel te worden. Mijn vrouw wist twee jaar na haar studie Europees recht al aan een baan in dit politieke machtscentrum te komen, bij mij heeft het veertig jaar geduurd. Dit is dus een droom die op mijn zestigste uitkomt dankzij mijn opvolger. En ja, ik had misschien ook hoofdredacteur van AD kunnen blijven, maar in de gesprekken met mijn twee dochters ben ik me bewust geworden dat je als oudere, witte man ook eens plaats moet maken voor anderen.’’

Hoe begin je aan zo’n correspondentschap?

,,De Europese Unie is best ingewikkeld. Daar zou je slapeloze nachten van kunnen krijgen maar die heb ik niet. Ik kan het hoofd koel houden, ook dankzij mijn ervaring - ik ben jarenlang correspondent in Moskou geweest. Ik ben gewoon begonnen met niet al te ingewikkelde verhalen. Over de wolf, over de financiering van de Lelylijn tussen Lelystad en Groningen, over hoe onhandig Nederland zich soms binnen de Europese Unie opstelt.’’

Quote Het eerste wat je doet, is wekenlang heel veel koffie en cola light drinken

Heeft je voorganger een netwerk aan contacten voor je achtergelaten?

,,Frans Boogaard heeft me zeker geholpen, maar het begint toch altijd met zelf de mensen te ontmoeten, anders blijf je een buitenstaander. Ik heb me als nieuwkomer gemeld bij het Europees Parlement, bij de Europese Commissie die de besluiten voorbereidt en bij de vertegenwoordigers van onze regering. Met het verzoek om een keer kennis te maken. Het eerste wat je doet, is dus wekenlang heel veel koffie of cola light drinken. Met de Nederlanders, dan met de Duitsers en ga zo maar door. Van die contacten appen sommigen je op een gegeven moment hun nieuwtjes.

De besluitvorming in Brussel is best moeilijk te doorgronden met zijn raad van ministers, commissies, parlement en permanente vertegenwoordiging van landen. Om het begrijpelijk te helpen maken, houden Nederlandse ambtenaren zogeheten technische briefings vlak voordat er een belangrijk voorstel wordt behandeld. Een dienstdoende functionaris geeft je dan uitleg over het standpunt van onze regering, maar ook hoe andere landen er tegenaan kijken. Ambtenaren in Brussel praten dus gek genoeg meer met journalisten dan ambtenaren in Den Haag dat doen.

Quote Ambtenaren in Brussel praten gek genoeg meer met journalis­ten dan ambtenaren in Den Haag

Met die kennis zoek ik een deskundige om de informatie bevestigd te krijgen. Toen bijvoorbeeld Bulgarije zich leek te verzetten tegen de benoeming van een Nederlander als directeur van de Europese grenswacht Frontex, speelde op de achtergrond mee dat onze regering de toetreding van de Bulgaren tot de Schengenzone blokkeerde. Dat wordt je dan met zoveel woorden in een briefing verteld. Ik heb toen hoogleraar politicologie Hendrik Vos gevraagd om uit te leggen hoe het komt dat Nederland soms zo alleen komt te staan binnen de EU. Hij zei dat Den Haag zich koppig kan opstellen. Voor de rest van de EU wordt samenwerking met Nederland dan best lastig.’’

Maakt dat het politieke machtscentrum fascinerend?

,,Ik vind het mooi om te zien hoe al die nationaliteiten eruit komen met elkaar. Dat samenspel van de Europese Commissie die met wetsvoorstellen komt, het Europees Parlement dat namens de burgers in de EU reageert en de Raad die namens de regeringen van de lidstaten optreedt. Iedereen zoekt over het algemeen naar overeenstemming. Vaak gebeurt dat zonder ook maar gebruik te maken van tolken. Het is indrukwekkend hoe gemakkelijk sommige Europarlementariërs van taal kunnen switchen.

Veel mensen denken nog steeds dat Europarlementariërs vooral weinig doen en daar veel mee verdienen, dat het uitgerangeerde politici zijn. De mensen die ik ontmoet zijn juist slim en bevlogen. In de loop der jaren heeft dit parlement aan macht gewonnen: wat hier wordt besloten, kan de hele wereld beïnvloeden. Onlangs is de anti-ontbossingswet aangenomen die ervoor moet zorgen dat producten als koffie, cacao, hout en palmolie niet meer worden toegestaan als daarvoor bos is gekapt. Dat heeft een enorme impact op producenten over de hele wereld. Datzelfde geldt voor de universele oplaadstekker voor mobieltjes die er in 2024 moet zijn.’’

Door wiens bril kijk je? Die van jezelf, de lezer, Nederland, Europa, de wereld?

,,Ik kijk door de bril van de lezer. Eigenlijk denk ik altijd: hoe vertel ik dit aan mijn moeder? Zij las het AD ook, dus wat zou zij zich afvragen? Ik houd rekening met de diversiteit van de lezers: in het oosten van het land zal de schade die de wolf veroorzaakt tot een andere discussie leiden dan in de randstad. Als er stemmen opgaan om de wolf af te schieten en anderen hem juist willen beschermen dan zoek ik uit waar in Brussel geschreven staat dat de wolf niet mag worden aangepakt. Ik heb een verhaal geschreven dat we onszelf in Nederland soms strengere regels opleggen dan dat de EU doet.’’

Quote In Brussel met de vuist op tafel slaan, werkt gewoon niet

Liggen de verhalen die lezers interesseren voor het oprapen?

,,Nee, dat vind ik niet. In Brussel heb je te maken met instituten en bureaucratie. Ik zie mezelf als een vertegenwoordiger van onze lezers en wil de besluiten die er worden genomen vertalen naar de gewone burger. Wat betekent dit voor hem of haar?

Nederlanders willen nog weleens dat Rutte in Brussel met de vuist op tafel slaat om wat gedaan te krijgen. In de stikstofcrisis bijvoorbeeld: de premier moest maar zorgen voor versoepeling van de Europese regels. Maar met de vuist op tafel slaan, werkt hier gewoon niet. Kijk naar België. Dat land krijgt veel meer voor elkaar, omdat de Belgen weten dat het slimmer is om op tijd een biertje met elkaar te drinken. Hoe kan het ook anders, België zit met zes regeringen en parlementen. Dat is al een EU op zichzelf.’’

Je woont nu in België, is het niet moeilijk om je familie niet meer dagelijks te zien?

,,Mijn vrouw en ik kennen elkaar al veertig jaar, onze relatie kan wel wat hebben. Het voordeel is, dat ze nu een tweede huis in Brussel heeft. Onze ene dochter is op reis en onze andere dochter doet een master in Wenen. Het geeft de familie ook wel weer een impuls.’’

Over Hans Nijenhuis: Sinds 1 november 2022 verslaat Hans Nijenhuis (60) vanuit Brussel de Europese politiek. Eerder was hij hoofdredacteur van AD (mei 2016 tot juli 2021), klimaatjournalist en voor die tijd onder meer parlementair redacteur, Europa-redacteur en chef van de buitenlandredactie bij NRC. Van 1993 tot 1997 was hij al eens correspondent in Moskou.