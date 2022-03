Mezza bestaat 1 jaar en is onmisbaar volgens lezers

Eén jaar geleden verscheen de eerste Mezza, het magazine voor een goed weekend met in totaal zo’n 1 miljoen abonnees. Voorheen was het bekend als AD magazine en het magazine van de regionale kranten BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, PZC, de Stentor en Tubantia. Het magazine kreeg één naam om zo de impact te vergroten. Ook werd het magazine gerestyled met onder andere nieuwe rubrieken, en met een nieuwe layout door art director Henk Marseille. Chef Mezza Sara van Gorp: ‘We waren natuurlijk benieuwd wat de abonnees een jaar later van Mezza vinden. Elk weekend krijgen we leuke mails, maar een lezersonderzoek wilden we ook graag.’

Ontspanning én stof tot nadenken

Het rapportcijfer steeg van een 7,6 (gemeten mei 2018) naar een 7,8. Maar liefst 25% van de abonnees geeft Mezza zelfs een 9+, tegenover 12% in 2018. En de leestijd steeg met ruim 10% van 33 naar 37 minuten. Ruim 40% van de abonnees noemt Mezza zelfs onmisbaar (tegenover 27% in 2018). Lezers vinden het weekendmagazine ontspannend, interessant, informatief en divers. ‘Mezza maakt mijn weekend leuker’ vindt zes op de tien abonnees. Of, zoals een van de trouwe abonnees zegt in het onderzoek: ‘Mezza is een mengeling van leuke columns, interessante artikelen en verrassende interviews. Leest enerzijds lekker snel weg en biedt ontspanning, maar geeft ook stof tot nadenken.’ Ook over de vormgeving zijn de abonnees positief: 84% vindt de vormgeving aantrekkelijk, tegenover 72% in 2018.