Naar de stembus? Raadpleeg straks onze kieswijzer ‘MijnStem’

Weet u al op welke partij u gaat stemmen op woensdag 16 maart? En op wie? Gáát u eigenlijk wel stemmen voor de gemeenteraad? Een relevante vraag, want vier jaar bleef de helft van alle kiezers thuis.

Als u wel naar de stembus gaat, weet u dan wat de verschillende partijen willen? Of wat zij de afgelopen vier jaar voor elkaar hebben gekregen? Politieke partijen praten zeker in deze fase liever over hun wensen dan over prestaties.

Voor onze regionale redacties is de verkiezingscampagne op weg naar 16 maart begonnen. Steeds meer verhalen gaan over partijen, politici, plannen. Dat zal de komende weken alleen maar toenemen. Dat is onze taak: u zo geïnformeerd mogelijk naar het stemlokaal laten gaan. Zo veel mogelijk kiezers bereiken. De vraag is wel: hoe doe je dat, zo veel mensen zo goed mogelijk informeren?

Rokerig zaaltje

Persoonlijk geloof ik niet meer in verkiezingsdebatten-oude-stijl. Vaak voltrokken die zich in een (vroeger nog rokerig) zaaltje waarin lijsttrekkers en leden en gestaald kader van hun partijen elkaar troffen. Politieke partijen hebben vandaag de dag lokaal niet veel leden meer, gestaald kader al veel minder, en met de opkomst van internet en social media is de belangstelling voor lokale debatten verder afgenomen. Zelfs als je ze uitzendt.

Volledig scherm Een verkiezingsbord is omver geblazen door de storm. © rob voss

Deze week zat ik als toehoorder in een digitale uitzending van een verkiezingsdebat over het ondernemersklimaat in Rotterdam. Gebrekkige techniek en geluid, geen naambordjes voor de kandidaten die keurig die paragraaf uit hun programma voorlazen. In de zaal zat een handjevol betrokkenen, digitaal keken nauwelijks vijftig mensen mee. Het duurde uiteindelijk vier uur, maar na een uurtje was ik afgehaakt. Ik laat me graag overtuigen, maar met zulke debatten maak je alleen de politici nog blij.

Podcast

Het AD organiseert deze keer geen lokale debatten, maar probeert wel zo veel mogelijk informatie te geven. Interviews en portretten. Nieuws. Achtergrondverhalen. Binnenkort een podcast over de ontstane kloof tussen burgers in Nederland waar een deel van het electoraat de politiek lijkt te hebben opgegeven. We kijken terug op de afgelopen vier jaar. En: hoe staat uw gemeente er financieel voor? Want je kunt als politicus veel plannen verzinnen, maar een gemeente moet daarvoor wel voldoende geld hebben.

Komende week komen we online met onze traditionele kieswijzer ‘MijnStem’ waaraan bijna alle gemeenten en partijen deelnemen. Aan de hand van thema’s kunt u thuis zien welke partij het dichtst bij uw voorkeuren en meningen staat. Uiteraard is het een hulpmiddel, geen stemadvies. Daar zijn wij niet voor.

Quote Er zullen ook kiezers zijn die het gedrag van Hoekstra, Rutte en Kaag in de formatiepe­ri­o­de juist willen afstraffen Paul van den Bosch

Trump

Regionale media hebben nog steeds een belangrijke taak bij verkiezingen. Uit een Amerikaans onderzoek uit 2018 weten we dat de democratie zelfs kraakt als regionale journalistiek verdwijnt, zoals in sommige delen van dat land zienderogen gebeurt.



Niet alleen zijn er dan minder journalisten om iets te onderzoeken. De lezers en volgers zijn in zo’n situatie geheel afhankelijk van landelijke media en krijgen niets meer mee van hun eigen gouverneur, gemeenteraad of bestuur van de staat. Dan stem je dus automatisch Republikeins bij een lokale verkiezing in Minnesota als je voor Trump bent, of Democratisch als je in Texas een nieuwe burgemeester moet kiezen. Het stemgedrag en de identiteit zijn nationaal bepaald.

Ik wil niet naïef zijn. Een aantal kiezers zal volgende maand ook ‘landelijk’ stemmen. Zij hangen een landelijke partij of politiek leider aan die het in hun ogen goed doen. Er zullen ook kiezers zijn die het gedrag van Hoekstra, Rutte en Kaag in de formatieperiode juist willen afstraffen. Dat is uw goed recht, maar bij lokale verkiezingen gaat het om vestigingsklimaat voor bedrijven, sociale voorzieningen, subsidie voor de sportclub, de aanleg van groen, asfalt, een nieuwe wijk. Daar kan het invullen van de kieswijzer ‘MijnStem’ dus goed bij helpen. Houd daarom AD.nl goed in de gaten.