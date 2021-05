Neutraal, kleurloos of saai? We moeten het juist toejuichen!

ACHTER DE SCHERMENIn de rubriek Achter de Schermen vertelt de hoofdredacteur wat er op de redactie speelt en welke afwegingen zijn gemaakt. Vandaag Hans Nijenhuis over de berichtgeving over Shell, waaruit weer blijkt dat de pers pluriformer is dan soms wordt gezegd.

Wat is pluriformiteit van de pers toch mooi! We horen regelmatig ‘de media heeft dit’ en ‘de media doet dat’. Maar in Nederland hebben we gelukkig verschillende media. Kijk maar naar de berichtgeving donderdag over de rechtszaak tegen Shell. We beperken ons hier even tot drie kranten.

‘Onbeperkt CO2 uitstoten is illegaal geworden’, kopte de Volkskrant. Daaronder: ‘In een historisch en baanbrekend vonnis heeft de Haagse rechter bepaald dat Shell wettelijk verplicht is zijn CO2-uitstoot fors naar beneden te brengen. Het tijdperk van de vrijblijvende beloften lijkt voorbij.’

Keerpunt

De Telegraaf bracht hetzelfde nieuws een tikkeltje anders: ‘Groene bom onder vestigingsklimaat.’ Daaronder: ‘De BV Nederland schudt op haar grondvesten nu de rechter oliebedrijf Shell heeft veroordeeld tot snellere klimaatmaatregelen. Als het aan Milieudefensie ligt, blijft het niet bij deze oliegigant. Moeten we vrezen voor onze banen en vertrekkende bedrijven?’

Volledig scherm Hans Nijenhuis. En het AD: ‘Historische uitspraak tegen Shell’. ‘Shell moet in 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 2019. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens Milieudefensie en Greenpeace is de uitspraak ‘een keerpunt in de geschiedenis’ met mogelijk gevolgen voor andere grote vervuilers.’

Duiding

Proeft u het verschil? Dat wordt nog groter als we de columnisten en andere duiders erbij betrekken. Sheila Sitalsing, columnist van de Volkskrant, schreef op pagina 2 onder de kop: ‘De kinderen die nog moeten komen, hebben gewonnen’: ‘Hier en daar kon je uit gerimpelde kelen rasperige protesten horen, klachten over moderne fratsen en over ‘activistische rechters’ die ‘op de stoel van de politiek’ gaan zitten, waarmee eigenlijk bedoeld wordt dat het een schande is dat rechters tot andere conclusies kunnen komen dan de politieke voorkeurspartij van de gerimpelde keel. Zo moet het geklonken hebben toen vrouwen en minderheden en andere achtergestelden met succes hun rechten bevochten.’



In de Telegraaf had Alexander Bakker een korte analyse op pagina 3. Kop: ‘Rechters als olifant door porseleinkast’. ‘Activisten pleiten met alarmistische boodschappen voor meer snelheid. Niemand kan garanderen of dat nuttig is. Voor overheden en bedrijven is het óók een tempodiscussie. (...) Daarbij wordt alles afgewogen: werkgelegenheid, investeringskracht, consumentenprijzen en het vestigingsklimaat.’

Dagje wachten

Het AD had donderdag géén column of commentaar hierover. ,,Ik had het vonnis nog niet gelezen en wilde er later aandacht aan geven’’, zegt columnist Özcan Akyol, die die dag aan de beurt was. ,,Ook omdat Shell óók een verhaal heeft. Het wil vergroenen, maar in een ander tempo.’’ Voor de schrijvers van het commentaar gold: er was nog zoveel te verduidelijken dat we al onze inspanningen daarop wilden richten. Er zelf iets van vinden, kon nog wel een dagje wachten.

Dit is wel AD, denk ik. Noem het neutraal, saai of zelfs kleurloos. Of noem het de lezer zo neutraal mogelijk op de hoogte brengen van de feiten. Niet dat onze redacteuren zelf neutraal, saai of kleurloos zijn! Het gaat er in onze nieuwsvergaderingen best fel aan toe. Juist omdat onze chefs hun redacteuren uitnodigen om te delen wat leeft bij hen thuis, op het schoolplein, in de clubkantine. Dat helpt om gevoel te krijgen voor de vragen die we moeten beantwoorden. De ene collega was dus opgetogen namens zijn kleinkinderen, de ander vroeg zich af wat het voor zin heeft als alleen rechters in Nederland zulke vonnissen wijzen. Goede vraag: is Nederland hierin uniek? En waarom dan? Zo kwamen er nog meer vragen. Als het goed is heeft u de antwoorden inmiddels kunnen lezen.