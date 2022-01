Niet meer terug naar ‘het naaiatelier’: we gaan onze redacties verbouwen voor ná corona

Achter het Verhaal Amerika-deskundige Karlijn van Houwelin­gen: "De bestorming van het Capitool en dan net in Miami zitten”

Als de Amerikaanse democratie definitief van zijn voetstuk valt zit ik onder een palmboom in Florida. Het is één van de vervelendste dingen die je kunnen gebeuren als correspondent: een grote ontwikkeling in je standplaats missen, omdat je net even druk was met familieaangelegenheden, of vakantie. Het is niet geheel te voorkomen, want je bent ook maar een mens dat er af en toe eens tussenuit moet, maar ellendig is het wel.

29 januari