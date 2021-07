Niet terug naar vroeger, wel vollere redacties

ACHTER DE SCHERMENElke week beschrijft de hoofdredactie waar het AD mee bezig is. Deze keer Paul van den Bosch (hoofdredacteur AD Regio) over vollere redacties in de komende maanden.

Collega Maria, redacteur bij AD Haagsche Courant, was 40 jaar ‘aan de zaak’. Dus waren er bloemen, speeches, cadeaus. En een handvol collega’s op de redactie. De rest zat thuis digitaal mee te kijken. Dat heeft zestien maanden na het afkondigen van de eerste lockdown op onze redacties nog steeds iets surrealistisch.

Toch hebben we de deuren de afgelopen maanden al verder open gezet, het aantal werkplekken is geleidelijk opgevoerd. Maar om nou te zeggen dat het storm loopt, nee. Bepaald niet. Voor het grootste deel werken redacties nog gescheiden van elkaar. Men is nog steeds voorzichtig, zo merken we, en de oorspronkelijk zo bizarre situatie van het collectief alleen werken is best vertrouwd geworden, dat merken we ook. Sommigen hunkeren naar de redactie, anderen zijn huiverig. In de tussentijd is de krant altijd uitgekomen, barst AD.nl soms uit zijn voegen van de verhalen en zijn de cijfers goed. Geen reden tot bezorgdheid, dus?

Deltavariant

Op zich niet nee, en toch zijn we na de vakanties vaker en met meer mensen op onze redacties. Uiteraard houden ook wij de ontwikkeling van de Deltavariant goed in de gaten, maar we willen terug naar de functie waarvoor een redactie ooit was bedoeld: de plek waar mensen met hun ideeën en energie bij elkaar komen, zodat ze met elkaar tot de beste verhalen voor onze lezers, volgers en kijkers komen.

Quote Het digitaal vergaderen en overleggen is gaandeweg mechanisch geworden. Zakelijk. Minder inspire­rend, minder creatief Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio

Dat laatste blijft uiteindelijk de missie van het bedrijf. Als we eerlijk zijn, moeten we constateren dat het digitaal vergaderen en overleggen gaandeweg mechanisch is geworden. Zakelijk. Minder inspirerend, minder creatief.

Binnen moederbedrijf DPG Media hebben we inmiddels afgesproken dat je (op een vijfdaagse werkweek) maximaal twee dagen per week thuis mag werken, als de functie dat toelaat natuurlijk (onze drukkers hebben bijvoorbeeld thuis geen drukpers staan). Dat vind ik een mooie principeafspraak tussen directie en ondernemingsraad, die we per afdeling gedetailleerder invullen. Voor verslaggevers gelden sowieso vaak andere regels. Die werken vaak niet op de redactie én niet thuis. Die moeten zijn waar het verhaal is.

De tijd van vroeger hoeft niet terug te keren, met alle dagen in de file en te weinig vrijheid om thuis geconcentreerd te werken. Maar een redactie blijft een gemeenschap waar mensen elkaar beter kunnen maken. Flexibel en toch op de juiste momenten met elkaar.

Voorbeeldje: komende week houden we een bijeenkomst voor alle nieuwe collega’s die de afgelopen anderhalf jaar in dienst zijn gekomen, zo’n 15 in getal, veelal jongeren onder de 30. Zij hebben nog geen dag op een ‘gewone’ redactie gewerkt. Je zou kunnen stellen dat zij ontheemd aan hun journalistieke loopbaan zijn begonnen.

Leren van die ervaren collega

Chefs en hoofdredacteuren kunnen zeggen wat ze willen, maar als beginnend redacteur leer je vaak het meest van die ervaren collega naast je. Hoe voert zij of hij een telefoongesprek? Hoe begint die collega een verhaal, of onderhoudt haar of zijn netwerk? Of sluit zich af van de kantoortuin om geconcentreerd te werken? Die voorbeeldfunctie is helemaal weggevallen.

We gaan het uitvogelen, de komende maanden. Weer een nieuwe werkelijkheid. Met het ene oog op de versoepelingen in de maatregelen, het andere op de Deltavariant. Het is niet anders.

Maar eerst breekt voor velen de vakantieperiode aan, ook voor deze rubriek. Begin september keren we op deze plek terug. Een fijne en veilige zomer gewenst.

